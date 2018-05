Moda | Assopellettieri | export +13 | 2% a 7 | 4 mld nel 2017

meteoweb.eu

(Di lunedì 21 maggio 2018) Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Il settore della pelletteria archivia ilcon un fatturato superiore ai 7 miliardi di euro, in aumento del 5,7% rispetto a quello del 2016 grazie soprattutto alle vendite sul mercato estero che mostrano un incremento del 13,2% a 7,4 miliardi. Lo rende notosu una stima elaborata dal Centro Studi di Confindustria. Gli incrementi a doppia cifra valgono per tutte le tipologie di merci: le borse +11,8%; piccola pelletteria +13,6%. Rispetto ai mercati di sfogo, spiccano le performance della Svizzera (+35,2%), tradizionale piattaforma distributiva anche grazie soprattutto alla importanza crescente di quella che p stata definita la Swiss Fashion Valley, dove grandi marchi internazionali del comparto hanno fatto importanti investimenti logistici.Invertono la rotta gli Usa, dopo la frenata a consuntivo 2016: +3,1% in valore. In Estremo ...