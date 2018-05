Mixology | la passione di chi osa

vanityfair

(Di lunedì 21 maggio 2018) Siete lì, al bancone, preda dell’indecisione. Vorreste sperimentare qualcosa di nuovo, ma alla fine routine e pigrizia hanno la meglio e ordinate sempre la stessa cosa. Eh no, ragazzi, non ci siamo. Il mondo dei cocktail e dellaè per sua stessa natura il mondo della creatività, del nuovo, di chi ha il coraggio di uscire dalla propria comfort zone e lasciarsi sorprendere da sapori inaspettati. Basta rimandare: il momento di osare è oggi. «Osare è non accontentarsi e andare oltre ciò che possiamo trovare già pronto», conferma Claudio Perinelli. Veronese di 33 anni, a 22 aveva già capito che preferiva «stare dietro a un banco e far felici le persone in uscita dall’ufficio piuttosto che stare in ufficio io stesso». Ed è proprio Claudio (Verona, The Soda Jerk) uno dei 6 diversi Bartender italiani scelti da Royal Bliss, la nuova linea premium di toniche e mixer di The Coca-Cola ...