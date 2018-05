MirabilAvis 4U | fare del bene e divertirsi

vanityfair

(Di lunedì 21 maggio 2018) Il prossimo 15 luglio torna, per il quarto anno consecutivo, uno degli appuntamenti più attesi del calendario di eventi di Mirabilandia,4U la giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tema della donazione di sangue e plasma, organizzata in collaborazione con Avis Associazione Volontari Italiani Sangue. Il tema scelto per il 2018 è 4U, ovvero For you (per te), ma anche per amici o parenti. Tutti gli iscritti a un’Associazione italiana donatori che si presenteranno allo stand Avis, allestito all’ingresso di Mirabilandia, esibendo il proprio tesserino, potranno accedere al parco al prezzo scontato di 15,90 Euro. Anche gli accompagnatori fino a un massimo di 3 amici o familiari, anche non donatori, potrannoficiare della tariffa scontata. Il giorno successivo, sarà completamente gratuito, sarà sufficiente rivolgersi all’Info Point e seguire le ...