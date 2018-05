Milano | ' Hai graffiato mio figlio' e la madre picchia la maestra

Blastingnews

(Di lunedì 21 maggio 2018) Accade sempre più spesso che si senta parlare di episodi di violenza, sia essa fisica che verbale, perpetrata dai giovani nei confronti dei propri coetanei o, ancor più grave, nei confronti degli adulti. Non è raro, infatti, imbattersi in filmati in cui lo studente di turno inveisce, schernisce e di sovente aggredisce fisicamente il professore, postando successivamente il video in questione sui social e riuscendo a divenire un motivo di becero divertimento grazie anche alla celerità con cui esso diventa virale in rete. Pensiero comune è quello di additare queste scene abiette come l’inevitabile conseguenza dell’influenza della televisione e dei videogiochi che sovente propongono falsi miti e cattivi esempi di condotta morale. Ma siamo sicuri che siano propri i mass media gli unici colpevoli di tale scempio?...