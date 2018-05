Milano : Chailly e Filarmonica Scala in concerto ‘open air’ a Piazza Duomo : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Domenica 10 giugno, alle 21.30, la Filarmonica della Scala torna in Piazza Duomo con il ‘concerto per Milano’, sesta edizione dell’annuale appuntamento sinfonico gratuito che trasforma il cuore della città in una sala da concerto ‘open air’. A dirigere l’orchestra sarà Riccardo Chailly, mentre ospite solista di questa edizione sarà il pianista russo Denis Matsuev, interprete ...