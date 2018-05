Milano-Bicocca | la mobilità sostenibile è sempre più sharing

eCooltra è presente Bicocca Mobility Day : muoversi a Milano a impatto zero : ... dal 22 maggio al 7 giugno, durante i quali si terranno eventi come convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli e molto altro ancora su tutto il territorio nazionale. Vota questo Articolo

eCooltra presenta Bicocca Mobility Day : muoversi a Milano a impatto zero : ... dal 22 maggio al 7 giugno, durante i quali si terranno eventi come convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli e molto altro ancora su tutto il territorio nazionale. Vota questo Articolo

Samantha Cristoforetti ha incontrato gli studenti dell’Università di Milano-Bicocca [FOTO] : 1/15 ...

Università : dal 15 maggio Open days in Bicocca a Milano : Industria 4.0, big data, adolescenza e salute mentale, economia circolare e sport management sono, invece, solo alcuni degli ambiti tra cui spazia l'offerta dei master di primo livello e di secondo ...

Bicocca : Milano rivive la storica battaglia del 1522 : È stata ricostruita e rievocata questa mattina alle 10 in piazza della Scienza, nel cuore del Campus dell’Università di Milano-Bicocca, la battaglia della Bicocca, che nel 1522 contrappose Francesco II Sforza, duca di Milano, e le forze dell’Impero a Francesco I di Francia. Uno degli episodi salienti delle “guerre d’Italia” combattute nel ‘500 tra Francia e Spagna per il dominio dell’Europa. Lo scontro avvenne ...

Milano : in Bicocca si rievoca la battaglia del 1522 tra Francia e Spagna : Milano, 24 apr. (AdnKronos) - La battaglia della Bicocca, uno degli episodi salienti delle 'guerre d'Italia' combattute nel '500 tra Francia e Spagna per il dominio dell'Europa, rivive nei territori in cui ebbe luogo. Venerdì prossimo, 27 aprile, nel campus dell'Ateneo, per il secondo anno consecuti

Università di Milano-Bicocca : alle Maldive per studiare i coralli - il viaggio degli studenti di Scienze marine : Per quattro settimane studiano in un paradiso della biodiversità. Tutti i giorni hanno a che fare con un’incredibile varietà di organismi e con l’incantevole barriera corallina, minacciata da impatti umani multipli. Sono i ventidue studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in marine Sciences che, proprio in questi giorni, si trovano alle Maldive. Si tratta del primo gruppo, da quando è nato il corso di laurea, a essere ...

Milano-Bicocca partecipa al progetto europeo SIGN HUB : cosa cambia per le lingue dei segni : Per la prima volta la lingua dei segni italiana (LIS), insieme a catalana (LSC), spagnola (LSE), turca (TID), tedesca (DGS) e dei Paesi Bassi (NGT), avrà la sua grammatica di riferimento completa, in grado di descrivere tutti i fenomeni linguistici: fonologici, morfologici, sintattici e pragmatici. Potrà così essere oggetto di test diagnostici che valutano i disturbi del linguaggio, avrà archivi della memoria culturale e linguistica grazie a ...

Università degli Studi di Milano-Bicocca : cure appropriate e nuove soluzioni manageriali in ambito sanitario : CRIET Incontra è l'attività del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio che si propone di far confrontare, su una serie di tematiche di primario interesse per lo sviluppo ...

Cure appropriate e nuove soluzioni manageriali in ambito sanitario : un convegno all’Università di Milano-Bicocca : Un convegno dedicato alla ricerca di nuove risposte alla maggiore incidenza di malattie croniche legate all’allungamento delle prospettive di vita e alla razionalizzazione della spesa sanitaria: “Hub & Spoke – appropriatezza della cura e nuove soluzioni manageriali in sanità” è il prossimo appuntamento promosso da CRIET Incontra e si svolgerà mercoledì 18 aprile dalle ore 9,40 nella Sala Rodolfi dell’Università di Milano-Bicocca. IL convegno ...

'Oceani di plastica e ghiaccio' - focus a Milano-Bicocca : Roma, 27 mar. - (AdnKronos) - Un’emergenza per l’ambiente e per la salute. Una sfida per il futuro del Pianeta. L’inquinamento del mare causato dalla plastica è il focus del convegno di giovedì 29 marzo, all’Università di Milano-Bicocca: “Oceani di plastica e di ghiaccio. Un viaggio attraverso racco