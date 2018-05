Milan | per Gattuso un girone di ritorno da Champions E la media punti sale

Milano - lite in strada per uno specchietto rotto : picchiato con una mazza da baseball : Milano, lite in strada per uno specchietto rotto: picchiato con una mazza da baseball Milano, lite in strada per uno specchietto rotto: picchiato con una mazza da baseball Continua a leggere L'articolo Milano, lite in strada per uno specchietto rotto: picchiato con una mazza da baseball proviene da NewsGo.

Milano : accordo Prefettura-Abi per prevenzione criminalità in banca : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Un protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità in banca. E' quello che verrà siglato domani, martedì 22 maggio, alle ore 12, tra il prefetto di Milano Luciana Lamorgese e Abi-Associazione bancaria italiana, nell’ambito del convegno Abi 'Banche e sicurezza

Tlc - Politecnico Milano : Scoperta nuova proprietà del grafene : Roma, 21 mag. , askanews, I ricercatori del progetto Graphene Flagship hanno mostrato per la prima volta una rivoluzionaria proprietà del grafene: la capacità di generare luce alla terza armonica ...

MONZA - TANGENTI IN LAVORI PUBBLICI : 21 ARRESTI TRA MilanO E CALABRIA/ GdF : "Stavano per distruggere le prove" : TANGENTI a MONZA, 21 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta partita dopo la denuncia di una lista d'opposizione per presunte irregolarità in LAVORI PUBBLICI.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 15:38:00 GMT)

Calciomercato Milan : Immobile il prescelto per l'attacco - piace Veretout : Grazie alla grande vittoria per 5-1 contro la Fiorentina il Milan ha blindato il sesto posto in campionato e conquistato l'Europa League evitando così i preliminari. Ora però per i rossoneri è tempo di pensare al futuro, a partire dal mercato per rendere la rosa all'altezza delle aspettative del club. Immobile è l'uomo prescelto per l'attacco Con un gioiellino da far crescere nella prossima stagione come Patrick Cutrone (22 goal stagionali in ...

SEA Milano DEEJAY TRI – Vittoria per Valerio Patanè e Sharon Spimi [GALLERY] : Valerio Patané e Sharon Spimi vincitori della seconda edizione di SEA Milano DEEJAY TRI Grande successo per la prima giornata di SEA Milano DEEJAY TRI, la grande festa del triathlon nata dalla collaborazione tra Comune di Milano, SEA Milan Airports, Radio DEEJAY e TriO Events, con il supporto della Città Metropolitana di Milano e della Città di Segrate. La due giorni di nuoto, ciclismo e corsa, che coinvolge sia i tesserati della Federazione ...

Calcio : Sala - Inter in Champions positivo anche per turismo Milano : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - La qualificazione dell'Inter in Champions League "è positivo per la città e per il turismo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del concerto della Filarmonica della Scala in Piazza Duomo a Milano. Sala ha spiegato che "dal pun

Milano : Bicocca sigla accordi con operatori di sharing mobility (2) : (AdnKronos) - Il Bicocca mobility Day -#Bicoccamobilityday- si inserisce all’interno del Festival dello sviluppo sostenibile 2018 promosso da Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) oltre che tra gli eventi per la celebrazione del ventennale di Milano-Bicocca (#Bicocca20). Nella prima

Milano : Bicocca sigla accordi con operatori di sharing mobility : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Iscrizioni al servizio a costo zero. Offerte promozionali sulle tariffe orarie. Codici voucher per usufruire di pacchetti di minuti omaggio. Sono solo alcuni esempi delle agevolazioni garantite dalle nuove convenzioni che l’Università di Milano-Bicocca ha stipulato con

Milano - lite in strada per uno specchietto rotto : picchiato con una mazza da baseball : Un uomo di 64 anni è stato fermato dalla polizia locale dopo aver colpito con una mazza da baseball alla testa un 57enne per un banale incidente avvenuto tra via Ripamonti e via Selvanesco, a Milano. ...

Milano : nasce piattaforma per favorire volontariato occasionale (2) : (AdnKronos) - I 'volontari per Milano', ad esempio, saranno presenti alla tavolata solidale che il 23 giugno concluderà la rassegna 'Insieme senza muri' e contribuiranno alla realizzazione della quindicesima giornata europea dei musei a cielo aperto il prossimo 27 maggio. Iscriversi è semplice: bast

Milan - Fassone allo scoperto : “Servirà attaccante forte. Donnarumma? Dico che…” : Milan, Fassone- Marco Fassone, intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io per lo Sport”, ha fatto il punto della situazione sulla stagione del Milan e sul prossimo futuro. Focus totale sul mercato e sul futuro di Donnarumma. SULLA STAGIONE APPENA CONCLUSA “Se risaliamo all’estate scorsa le aspettative erano di fare di più. Pensavamo di arrivare nelle […] L'articolo Milan, Fassone allo scoperto: “Servirà ...