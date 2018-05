Milan | Mirabelli segue Immobile | ' Cerchiamo un grande centravanti'

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : “arriva un grande attaccante” : Calciomercato Milan – Il Milan ha chiuso la stagione con la qualificazione in Europa League, adesso è già il momento di pensare alla prossima stagione ed al mercato. Interessanti indicazioni da parte di Mirabelli a Milan TV: “Per Donnarumma non abbiamo ricevuto offerte e lui non ci ha detto di voler andare via. Per noi è un patrimonio importante, vogliamo tenerlo a lungo. Cerchiamo un centrocampista, un attaccante esterno e un grande ...

Calciomercato Milan - Mirabelli : “arriva Fellaini? Ecco la verità” : ‘Non abbiamo mai messo Donnarumma sul mercato, noi lo abbiamo rinnovato sperando che sia il nostro portiere per sempre”. Sono le parole del ds del Milan Massimiliano Mirabelli, ai microfoni di Sky Sport. ‘‘Lo stesso vale per Suso, ne ho sentite di tutti i colori. Non e’ sul mercato e lo vorremmo tenere. Quando abbiamo rinnovato il suo contratto, lui e il suo agente hanno voluto la clausola”. “E’ un ...

Milan - Pepe Reina e Mirabelli : ecco un sorprendente retroscena sul futuro Video : Il Milan pensa gia' alla prossima stagione provando a mettere a segno dei colpi a parametro zero piuttosto interessanti. Essere riusciti, ad esempio, a bruciare la concorrenza di tanti altri club nella corsa a Pepe Reina, svincolato dal Napoli, rappresenta un'iniezione di fiducia importante per l'ambiente. Il fatto che un portiere così importante e potenzialmente in grado di abbracciare molti progetti ambiziosi abbia scelto di spostarsi a Milano ...

Calciomercato Milan - Mirabelli chiaro : “resteranno tutti i big. Donnarumma? Non ci ha chiesto di partire” : Il direttore sportivo del Milan ha parlato della squadra che verrà, sottolineando come resteranno tutti i big a partire da Donnarumma Il Milan non smantellerà la propria rosa, anzi proseguirà nella sua campagna di rafforzamento. E’ questo il senso del discorso di Massimiliano Mirabelli, presente ieri sera al premio Gentleman, nel corso del quale ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro del club ...

Mirabelli : 'Non è più il Milan delle 7 Champions - dimenticatevi quella favola' : Massimiliano Mirabelli , direttore sportivo del Milan , parla a Sky Sport dopo il match con l'Atalanta: 'Non era facile affrontare l'Atalanta, squadra che sta mettendo tutti in difficoltà, dopo la sconfitta in Coppa Italia. Venivamo da un mercoledì particolare, ora ...