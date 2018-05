Milan | la promessa di Gattuso | “adesso 30 km a piedi” ma non è esagerato per la

Milan - Bonucci a Tiki Taka : Real Madrid-Juventus - il commento su Buffon e la promessa in caso di Champions : La stagione con la maglia del Milan ed un commento sulla Juventus, ospite di ‘ Tiki Taka ’ il difensore Leonardo Bonucci dà importanti indicazioni: “In Europa è stata una settimana ricca di emozioni, sono molto contento per la Roma e dispiaciuto per la Juventus perché fare tre gol al Bernabeu non è una cosa da tutti i giorni – ha spiegato Bonucci – Poi c’è stato questo episodio dubbio nel finale, ma hanno dimostrato di essere ...

Milan in Champions e vittoria della Coppa Italia? La promessa di Kessie è esilarante : Il Milan è in piena corsa per la qualificazione in Champions League, la squadra di Gennaro Gattuso è in grande forma e punta a qualificarsi nelle prime quattro posizioni. Il centrocampista Kessie disposto a tutto, ecco la promessa ai microfoni di Sky Sport: “Penso che abbiamo le possibilità per arrivare in Champions League. Sarebbe molto bello perchè il Milan sono tanti anni che non ci riesce. Se ci riusciremo mi raserò i capelli a zero, ...