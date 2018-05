“Mi dispiace | ma devo dirtelo” Nuvole nere su Filippo e Lucia al Grande Fratello

Capotreno picchiato a Cremona - l’aggressore : “Mi dispiace - ho sbagliato” : Capotreno picchiato a Cremona, l’aggressore: “Mi dispiace, ho sbagliato” L’intervista in diretta a Pomeriggio Cinque: “Un viaggio infernale per nostro figlio disabile”. Continua a leggere L'articolo Capotreno picchiato a Cremona, l’aggressore: “Mi dispiace, ho sbagliato” proviene da NewsGo.

“Michelle - perdonami. Mi vergogno come una ladra”. Belen ammette tutto. Dopo quello che è successo non può che scusarsi pubblicamente con la Hunziker. “Mi dispiace davvero tanto…” : “Voglio chiedere umilmente scusa a Michelle Hunziker”. Inizia così lo sfogo social di Belen Rodriguez, che in una Storia apparsa sul suo profilo Instagram si rivolge direttamente alla conduttrice e showgirl svizzera con cui ha condiviso il bancone di Striscia la Notizia. Ma che è successo? Cosa ha fatto l’argentina di così grave da scusarsi pubblicamente con la collega? Bisogna fare un passo indietro per capire il ...

11 “Mi dispiace” che una donna non dovrebbe mai dire : 1. Chiedo scusa, potrei aggiungere un'altra osservazione in merito a questo argomento?Le riunioni, almeno in teoria, si fondano sullo scambio di idee. Scusarsi prima di dire la tua svilisce ciò che stai per dire. (Stesso discorso vale per "scusatemi, forse la mia è una domanda stupida...)2. Oh, mi dispiace. Sophie, abbraccia lo zio e dagli un bacio.Se i bambini non se la sentono di abbracciare una zia, uno zio, un vicino o un amico ...

“Mi dispiace ma devo farlo” : l’ultima lettera di Eric - transgender 17enne - prima di uccidersi : Eric Peter Verbeeck, 17 anni di Tampa, in Florida, si è suicidato gettandosi dall'ultimo piano della sua casa. Ha lasciato una lettera ai suoi genitori in cui spiega i motivi del suo gesto: "Mi dispiace, ho perso fiducia nel mondo".Continua a leggere