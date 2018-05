MI CHIAMO SAM Su La7 il film con Sean Penn e Michelle Pfeiffer oggi | 21 maggio 2018

Sampdoria - Giampaolo : “ci gioCHIAMO l’Europa” : “Quello che è importante per noi è alimentare il nostro sogno”. Non ha dubbi il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia del match di Roma con la Lazio. Dopo la vittoria di mercoledì al Ferraris con il Bologna la squadra blucerchiata è tornata in corsa per l’Europa League e vuole continuare a restare in alto: “Siamo lì ed è già un risultato straordinario perché siamo qui a giocarci un posto che conta”. ...