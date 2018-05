Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali forti - codice giallo su tutta la regione : Allerta Meteo codice giallo su tutta la Toscana per pioggia e temporali forti fino alla mezzanotte di domani, martedì 22 maggio: lo ha diramato la Sala Operativa della regione prolungando la vigilanza già emessa per oggi a causa del lento calo della pressione sul Mediterraneo centro occidentale con la conseguente e progressiva instabilizzazione dell’atmosfera che, con il transito di una linea di instabilità, renderanno possibili temporali ...

Meteo - temporali fino a giovedì. Poi arriva l'estate - : Per tre giorni è previsto un calo delle temperature su gran parte della Penisola. Da mercoledì miglioramenti ovunque per l'arrivo di un anticiclone dall'Africa

Allerta Meteo Toscana : alle 12 scatta il codice giallo per Firenze - forti temporali : allerta Meteo per temporali forti e conseguente rischio idrogeologico-idraulico: il codice giallo scatterà alle 12 e terminerà alla mezzanotte di domani e si riferisce al cosiddetto ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle), compresi nell’area Metropolitana di Firenze. Il centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di valutazione delle criticita’ per la ...