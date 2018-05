«Messy bun controllato» | l’acconciatura da sposa di Meghan da copiare

vanityfair

(Di lunedì 21 maggio 2018) Se per il vostro giorno speciale volete una chioma da principessa moderna, comeMarkle, basta dire queste tre parole al vostro parrucchiere: «bun». È così che si chiama l’acconciatura che la neo-principessa americana ha scelto per il giorno del matrimonio con il Principe Harry, lo ha dichiarato l’uomo che l’ha creata, l’hair stylist Serge Normant. LEGGI ANCHERoyal wedidng: i beauty look degli invitati LEGGI ANCHEvs Kate: due look daa confronto «Era un raccolto disordinato, ma realizzato in modo, per essere sicuri che non diventasse troppo spettinato in poche ore». Un ossimoro in termini, un po’ come il pedigree della neo-Duchessa di Sussex, la «principessa attrice». Per realizzarlo l’hair stylist di base a New York ha rivelato che ha impiegato solo 45 minuti per i preparativi e ha usato delle forcine che si comprano ...