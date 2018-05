Mercato | può nascere una Juventus italiana | Perin | Cristante e Bonaventura

CalcioMercato Inter : Rafinha può restare solo se riscattato - : Barcellona sarà sempre la mia casa, è la migliore squadra del mondo, ma sono davvero felice, ho compagni straordinari, mi sento molto bene nella squadra ".

CalcioMercato Juventus - che ribaltoni in attacco : Higuain può partire - il nome in pole per il sostituto : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per la gara di campionato contro la Roma, è pronta la festa scudetto, dopo la conquista della Coppa Italia la dirigenza si è subito mossa per programmare il futuro e non sono da escludere novità clamorose, in particolar modo per quanto riguarda l’attacco. Alla fine potrebbe rimanere Dybala mentre sembra inevitabile l’addio di Mandzukic, potrebbe inoltre aprirsi una clamorosa ...

CalcioMercato Napoli - sorpasso per Vodisek dell'Olimpia Lubiana : si può chiudere : Rok Vodisek potrebbe essere il portiere del futuro del Napoli. Salutato Pepe Reina, che nella prossima stagione giocherà con la maglia del Milan, la società azzurra sta puntando il giovanissimo ...

Inter : il sacrificio sul Mercato può essere Brozovic : Perché, come scrive la Gazzetta dello Sport , sull'altare del fair play finanziario potrebbe finirci proprio Brozovic : Santa Plusvalenza non è molto riconoscente...

CalcioMercato Napoli - Callejon può lasciare gli azzurri : futuro ancora in Serie A per lo spagnolo? : Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista di 'Rai Sport' alla 'Domenica Sportiva', i rossoneri sarebbero all'assalto di Josè Maria Callejon. Il calciatore spagnolo classe 1987 ha una ...

CalcioMercato Juventus - ritorno di fiamma per Andrè Gomes : può lasciare il Barcellona : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla brutta prestazione in Champions League contro il Real Madrid, la squadra di Allegri adesso può concentrarsi sul campionato. Ma si pensa anche al mercato con l’obiettivo di rinforzare la squadra della prossima stagione, rivoluzione in difesa, novità anche per il centrocampo. Secondo Mundo Deportivo fra gli obiettivi per la prossima stagione ci sarebbe il centrocampista portoghese ...

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato - l’Inter paga la clausola di Strootman : può nascere un 11 da sogno! [FOTO] : 1/14 ...

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato Udinese - può arrivare Locatelli dal Milan : Calciomercato Udinese – Stagione altalenante per l’Udinese, l’arrivo in panchina di mister Oddo aveva cambiato le carte in tavola per i bianconeri ma adesso la squadra sta attraversando un momento molto negativo, l’obiettivo salvezza rimane vicinissimo. Ma si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, non sono da escludere diverse novità soprattutto per il centrocampo. In particolar modo secondo indiscrezioni ...

CalcioMercato Fiorentina - Badelj può restare : FIRENZE - Milan Badelj , 29 anni compiuti 10 giorni fa, ha raccolto, nei fatti, l'eredità del compagno ed amico Astori. E ora dovrà decidere sul proprio futuro, al di là della certezza del regime di ...

CalcioMercato Milan - scambio pazzesco con il PSG? Ecco perchè si può fare : Il Milan ha acquistato Pepe Reina per la prossima stagione; il portiere spagnolo, attualmente in forza al Napoli, arriverà a parametro zero ed ha già sostenuto le visite mediche. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", dopo l'acquisto di Reina si sarebbe creata una vera e propria rottura tra Donnarumma e il Milan. La famiglia del portiere, infatti, avrebbe interrotto ogni rapporto con la società rossonera e con il ...