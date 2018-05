Mercato | Inter | Ausilio | Icardi? Vogliamo migliorare il suo contratto

CalcioMercato Inter - Ausilio lancia l’allarme Fair-play finanziario : le ultime su Rafinha e Cancelo! E Florenzi… : Inter qualificata alla prossima Champions League, adesso il Calciomercato sarà fondamentale per regalare a Spalletti una rosa competitiva L’Inter nella serata da favola di ieri, ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra però va notevolmente rinforzata, sia per la competizione europea, che per fare un ulteriore passo avanti in campionato dopo questa sofferta annata. Quest’oggi ha parlato ai microfoni ...

Inter - quei 4 minuti cambiano tutto : stagione - Mercato e futuro : Quattro minuti per il quarto posto. Quattro minuti per quaranta milioni. Quattro minuti per riscrivere la storia di questa stagione. E per dare tutta un'altra prospettiva alla prossima. La rimonta ...

CalcioMercato Inter - Manchester City e Barcellona vogliono Skriniar : rifiutata una maxi offerta [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Inter– Il mercato dell’Inter entra nel vivo, non solo per quanto riguarda le entrate ma anche per il capitolo uscite. Se il direttore sportivo Ausilio ha già piazzato i colpi De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, adesso deve difendersi dagli attacchi delle big europee sui propri campioni. Tra questi c’è Milan Skriniar, su cui sono piombate Manchester City e Barcellona con chiare intenzioni di strappare il difensore ai ...

CalcioMercato Inter : pronto il colpaccio da 30 milioni - i tifosi ci credono : Inter sempre protagonista delle ultime notizie sul Calciomercato. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ancora con il dubbio della partecipazione all'edizione 2018/2019 della Champions League. Decisiva l'ultima giornata contro la Lazio, fuori casa a Roma, nella serata di domenica 20 maggio alle 20.45. Un match decisivo, una vera finale, per i ragazzi delle rispettive squadre. Luciano ...

CalcioMercato Inter - altro colpo a parametro zero dalla Juventus? : Calciomercato Inter – L’Inter è al lavoro in vista dell’ultima giornata del campionato di Serie A, contro la Lazio il club nerazzurro si gioca la qualificazione in Champions League. Si valuta anche il mercato e dopo Asamoah si pensa ad un altro colpo dalla Juventus: Stephan Lichtsteiner è tornato a parlare del suo futuro e ha confermato il mancato accordo per il trasferimento al Borussia Dortmund, tutto saltato. Dunque ancora ...

Mercato - Inter - Kondogbia - Nagatomo & Co. : plusvalenze in arrivo : Intanto, per la cronaca, tutti i giovani che piacciono potrebbero finire in operazioni più ampie. Con la giusta valutazione per il bene del Fair Play Finanziario. Lazio-Inter, dal 5 maggio allo "...

Mercato Inter : servono 40 milioni entro fine giugno - ecco il piano di Ausilio : Intanto, per la cronaca, tutti i giovani che piacciono potrebbero finire in operazioni più ampie. Con la giusta valutazione per il bene del fair-play finanziario.

Inter - ufficialità e tanti nomi nuovi dal Mercato : L'Inter sembra non fermarsi più e continua ad essere attiva sul mercato. Dopo aver risolto le formalità legate a Stephan De Vrij, la società neroazzurra ha ufficializzato anche l'acquisto del giocatore della Juventus Asamoah. L'ufficialità per il terzino bianconero arriverà alla conclusione della stagione attuale. Tutto praticamente fatto anche per Lautaro Martinez che a breve sarà ufficializzato come giocatore dell'Inter. Il talento argentino ...

CalcioMercato Inter - in arrivo il quarto colpo : mossa a sorpresa - innesto in attacco ad un passo : Calciomercato Inter – L’Inter è letteralmente scatenato sul mercato, sicuramente la squadra più attiva in questa prima parte di mercato in vista della prossima stagione. Già chiusi tre importanti colpi, si tratta di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez. Ma non è di certo finita, altra importante mossa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘SportMediaset’ ad un passo l’arrivo di Josip Ilicic dall’Atalanta, lo ...

