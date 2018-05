Mediaset lancia Play | il nuovo servizio di streaming per i Mondiali 2018

Dal 17 maggio Mediaset rilancia Focus sul canale 35 - : 'È un'operazione che ci interessa molto dal punto di vista commerciale ed editoriale, anche perché il comparto della divulgazione e della scienza in Mediaset è abbastanza assente', ha aggiunto. Marco ...

Sky lancia IPTV - prezzi da 9.90€ - Digitale terrestre e molto altro : Mediaset Premium annientata o se la compra? : Sky rinnova il suo palinsesto per il triennio 2018-2021: Champions League, Formula 1, Moto GP e tutto lo sport, lancia l’IPTV, prezzi in abbonamento da 9.90 euro e sbarco sul Digitale terrestre. Serve altro per abbattere Mediaset Premium Sky è pronta ad impadronirsi di Mediaset Premium? E’ fattibile? Dopo 3 anni senza Champions League, Sky […]

Sky lancia IPTV - prezzi da 9.90€ - Digitale terrestre e molto altro : Mediaset Premium annientata o se la compra? : Sky rinnova il suo palinsesto per il triennio 2018-2021: Champions League, Formula 1, Moto GP e tutto lo sport, lancia l’IPTV, prezzi in abbonamento da 9.90 euro e sbarco sul Digitale terrestre. Serve altro per abbattere Mediaset Premium Sky è pronta ad impadronirsi di Mediaset Premium? E’ fattibile? Dopo 3 anni senza Champions League, Sky […]

Berlusconi : “Di Maio su Mediaset? ?Da esproprio proletario!”/ Così M5s lancia segnali al Pd per il Governo? : Berlusconi: “Di Maio su Mediaset? Da esproprio proletario!”. Così M5s lancia segnali al Pd per il Governo? Rispolverano l'antiBerlusconismo, ma il leader di Forza Italia risponde(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:04:00 GMT)

Il calcio come traino per film e serie tv : così Mediaset ha lanciato 20 : La partita di Champions League tra Juventus e Real Madrid è servita a lanciare il 20. Ora spazio a serie tv e cinema. L'articolo Il calcio come traino per film e serie tv: così Mediaset ha lanciato 20 è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Isola dei famosi - il duro attacco di Barbara D’Urso. Ma che succede in Mediaset? Dopo le ostilità di Striscia la Notizia - ora anche Barbarella lancia frecciate alla Marcuzzi e al suo reality. Cosa non va secondo la conduttrice di Pomeriggio 5 : In casa Mediaset qualCosa non va. Dopo gli attacchi di Striscia la Notizia, ora anche Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 si mette ad attaccare l’Isola dei famosi, con quello che è sembrato un vero e proprio “processato”. In particolare, nel corso del suo programma la conduttrice di Canale5 ha commentato così quanto accaduto ieri sera nel reality show con Alessia Marcuzzi e Mara Venier. Riferendosi al duro sfogo di Jonathan contro Alessia ...

Mediaset lancia 20 - dal 3 Aprile il nuovo canale dedicato a film e serie tv : Da martedì 3 Aprile, al numero 20 del telecomando, inizierà le trasmissioni il nuovo canale gratuito “20” edito dal Gruppo Mediaset. La posizione 20 - su cui punta esplicitamente il nome del canale - è decisamente pregiata. Dopo il tasto 9 la prima rete nazionale arriva sul telecomando proprio al numero 20 (dal 10 al 19 le emittenti sono locali e diverse di regione in regione). Il debutto della programmazione ...

Mediaset lancia Canale 20 con la diretta di Juventus – Real Madrid : Debutto col botto per il nuovo Canale 20 di Mediaset che propone la diretta di Juventus – Real Madrid, sfida d’andata per i quarti di finale della Uefa Champions League 2018 Mediaset ha deciso di fare le cose in grande per il nuovo Canale 20. Un lancio in grandissimo stile visto che l’azienda del Biscione ha deciso di accendere i riflettori sul nuovo Canale con la diretta del match Juventus – Real Madrid. Juventus – ...

Mediaset lancia il canale 20 : esordio in chiaro con Juventus-Real Madrid : '20' dovrebbe trasmettere soprattutto film e fiction ma alla luce di questo evento non è escluso che ci possa essere spazio anche per lo sport.

Mediaset lancia il 20 con la diretta di Juventus-Real Madrid : Juventus-Real Madrid sul 20 Clamorosa decisione di Mediaset. I vertici del Biscione hanno deciso di lanciare il nuovo canale 20 con la diretta esclusiva in chiaro di Juventus-Real Madrid, partita valevole per l’andata dei quarti di finale della Uefa Champions League 2018. La nuova rete andrà a posizionarsi alla numerazione venti del digitale terrestre (da qui il nome del canale, 20), al posto di ReteCapri, e sarà dedicata – come ha ...