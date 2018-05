McLaren - Nuovi capitali per la strategia futura

quattroruote

: RT @Motorsport_IT: #McLaren: due nuovi soffiaggi nella paratia dell'ala posteriore > - AATimokhin : RT @Motorsport_IT: #McLaren: due nuovi soffiaggi nella paratia dell'ala posteriore > - Saetta_McQueen : RT @TeamMilo_: Le proposte circa i nuovi regolamenti 2020/2021 (auto silhouette su base hypercar) hanno catturato anche l’interesse di #McL… - TeamMilo_ : Le proposte circa i nuovi regolamenti 2020/2021 (auto silhouette su base hypercar) hanno catturato anche l’interess… -

(Di lunedì 21 maggio 2018)freschi alla: il gruppo inglese ha confermato che Michael Latifi, un uomo d'affari canadese a capo della società Nidala (BVI) Limited, ne è diventato azionista, in una mossa che punta a rafforzare il bilancio in vista dei piani di crescita del marchio inglese di supersportive. Latifi non è un nome nuovo nell'automobilismo: Michael è il padre di Nicholas, pilota e collaudatore della Force India.Interessanti prospettive. "Questa iniezione di capitale è un voto di fiducia nella nostrae il gruppo rimane concentrato come sempre nel posizionamento per la crescita. Siamo lieti che Michael Latifi si sia unito alla famiglia", ha commentato Shaikh Mohammed bin Essa Al Khalifa, presidente esecutivo del gruppo, che comprende le societàAutomotive,Racing eApplied Technologies. "Sono un ammiratore del ...