Mattarella non decide e prende tempo

Perché Mattarella non ha ancora dato l'incarico a Giuseppe Conte? : Sergio Mattarella si prende una pausa si riflessione. Dopo una giornata culminata con l'indicazione da parte di Luigi Di Maio e Matteo Salvini del nome di Giuseppe Conte come futuro presidente del Consiglio, il Capo dello Stato ha deciso di non procedere subito con il conferimento dell'incarico ma di convocare al Quirinale per domani mattina i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, cui aveva dato un ...

Matteo Salvini dopo l'incontro con Sergio Mattarella : 'Prima gli italiani - l'Europa non deve preoccuparsi' : Adesso partiamo, siamo vogliosi di far crescere l'economia del Paese. All'estero - ha aggiunto - non hanno nulla da temere perché l'Italia crescerà'. Dunque, dal cuore della politica italiana, dal ...

Governo - Salvini : veti Mattarella? Non temiamo niente : Roma, 21 mag. , askanews, Teme i veti di Mattarella? 'Non temiamo niente'. Risponde così il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando la Camera per raggiungere il Quirinale dove alle 18 incontra il ...

Governo - il dubbio di Lega e M5s su Sergio Mattarella : 'Non è detto che accetti' : Sia Matteo Salvini sia Luigi Di Maio si dicono ottimisti: la squadra di Governo c'è, l'intesa sul premier pure. Ma restano i grossi dubbi su Sergio Mattarella : il presidente oggi riceverà al ...

Governo - Salvini a Myrta Merlino : “Lunedì da Mattarella col nome del premier? Certamente non con l’uovo di Pasqua” : Durante la diretta televisiva di “L’Aria che tira” (La7) Myrta Merlino si fa passare Matteo Salvini al telefono e lo intervista sui temi dell’attualità. Il leader della Lega da Monza concede pochissime battute sui lavori per la formazione del Governo Lega-M5s L'articolo Governo, Salvini a Myrta Merlino: “Lunedì da Mattarella col nome del premier? Certamente non con l’uovo di ...

'Io non so se ce la faremo o no - ma valeva la pena provarci' - Salvini lascia il dubbio. 'Se no Mattarella' : Dopo l'ultimo faccia a faccia con Di Maio il leader della Lega va ad Aosta per l'appuntamento elettorale e tira le somme. Poi chiarisce: 'Né io nè Di Maio premier' -

L'elefantino Ferrara scatenato contro Mattarella : "Così il Quirinale non serve! Bisogna abolire la carica visto che la carica si è ... : Ha dato due incarichi puramente simbolici e senza senso e senza direzione politica al presidente del Senato e al presidente della Camera. Poi all'estremo limite delle cose, per paura del voto, con la ...

M5s-Lega - pronto il contratto di governo : «Non c’è uscita dall’euro». Mattarella : «Attendo il testo» : Salvini e Di Maio: «Se serve pronti a stare fuori da squadra di governo». Preoccupata la Commissione Ue, anche alla luce della bozza di un documento di lavoro (redatto la mattina del 14 maggio e dato per superato, in serata, dai due leader) che vede vari capitoli politicamente caldi.Berlusconi: contro M5s-Lega non c'è alcun complotto»...

Governo : Mattarella attende programmi definitivi non bozze (2) : (AdnKronos) – Al Quirinale confermano che durante le consultazioni di lunedì scorso, le delegazioni dei due partiti hanno voluto lasciare al Presidente la bozza dell’accordo di programma come era stato definito fino a quel momento. Tuttavia il Capo dello Stato non esamina bozze, ma i testi definiti, frutto della responsabilità dei partiti che concludono accordi di Governo. Mattarella quindi finora non ha visionato nè sollecitato ...

M5S-Lega - Mattarella non guarderà bozza - «attende il testo definitivo» Salvini vuole Viminale per i rimpatri La staffetta con Di Maio scricchiola : Al Quirinale? «Anche prima di lunedì. Non sono né Batman né Superman e nemmeno uno dei Superpigiamini», dice Salvini. «Ma sono pronto a portare la Lega al governo: la prima parola è quella data ai sei milioni di italiani che ci hanno votato»

M5S-Lega - Mattarella non guarderà bozza di programma : «Il presidente attende il testo definitivo» La staffetta con Di Maio scricchiola : Al Quirinale? «Anche prima di lunedì. Non sono né Batman né Superman e nemmeno uno dei Superpigiamini», dice il leader del Carroccio. «Ma sono pronto a portare la Lega al governo: la prima parola è quella data ai sei milioni di italiani che ci hanno votato»

Sergio Mattarella non parla più di governo di tregua - non vuole accordi frettolosi tra Di Maio e Salvini : Non vuole forzature, non vuole accelerare i tempi. Sergio Mattarella vuole che all'accordo, se ci sarà, si arrivi in modo sereno e naturale. Certamente, il presidente della Repubblica ha ancora in ...

Mattarella non dà alibi ai leader - sì a più tempo e nessun veto sul nome : nessun alibi ai partiti. Forse è questo il senso della scelta di Sergio Mattarella di accettare un nuovo rinvio chiesto dai partiti alla fine di una giornata con un nuovo un colpo di...

Sergio Mattarella - l'attacco al Quirinale di Licia Ronzulli : 'Mi ricorda il signor Tintin. Proprio non capisco perché...' : Tra chi attacca Sergio Mattarella c'è anche Licia Ronzulli , fedelissima di Silvio Berlusconi . L'azzurra ha detto la sua a Omnibus su La7. Dopo aver premesso che non spetta a Forza Italia chiedere a ...