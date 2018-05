Martina chi?

Cervia - Martina muore a 15 anni di leucemia : “Non dimenticheremo i tuoi occhi sinceri” : Cervia ha detto addio a Martina Andreea Mocean, ragazza di 14 anni morta per una forma di leucemia molto aggressiva che l'ha portata via in brevissimo tempo. Aveva scoperto di essere malata solo due settimane prima del decesso. "Abbiamo tentato il possibile, ma è stato tutto inutile".Continua a leggere

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : la Junior Fasano vince a Martina Franca - lo Scudetto verrà assegnato dopo gara-3 : Lo Scudetto della Serie A di Pallamano maschile si assegnerà sabato prossimo. Questo il verdetto scaturito da gara-2 della finalissima, dove la Junior Fasano ha sconfitto 26-18 il Conversano, pareggiando dunque la Serie, dopo il 29-26 del Pala SanGiacomo. Avvio di gara molto veloce con Guido Riccobelli capace di sbloccare il punteggio dopo appena 30”, pareggiato però immediatamente da Carlo Sperti. Le espulsioni momentanee di Pasquale ...

Pd si divide - linea Renzi passa tra fischi. Per ora Martina resta : Roma, 19 mag. , askanews, Il Pd decide di non decidere: Maurizio Martina viene confermato reggente, ma di congresso e nuovo segretario si parlerà a luglio. Nell'assemblea convocata all'Hotel Ergife di ...

Assemblea Pd : tutto rinviato su chi guida il partito - approvata all'unanimità la relazione di Martina : Con un voto a maggioranza l'Assemblea del Pd ha deciso di cambiare l'ordine del giorno e non discutere sulla guida del partito e il congresso, ma rinviare a una successiva riunione. Sono stati 397 i ...

Pd - Rosato chiude a proposta Martina : no voto segretario in assemblea : "Le strade sono due: o si fa il congresso o si vota il segretario che completa il suo mandato. Il congresso mi sembra la strada più naturale, vie di mezzo mi sembrano forzature". Così Ettore Rosato, ...

Martina si propone segretario "a tempo" all'Assemblea. I renziani chiedono Congresso e avvertono : lo sfidante c'è - ipotesi Guerini : L'ipotesi di ritiro delle dimissioni di Matteo Renzi da segretario o di una candidatura al Congresso, semplicemente "non esiste". I suoi collaboratori più stretti lo fanno sapere nelle stesse ore in cui montano le indiscrezioni che vorrebbero il segretario dimissionario pronto a tornare in pista. Voci che si mischiano alle altre in Transatlantico a pochi giorni dall'assemblea nazionale del Pd, prevista per sabato 19 maggio. E' un 'no' ...

Martina : programma Lega-M5S da 65-100 mld è propaganda e rischio : Roma, 14 mag. , askanews, 'Ipotizzare come stanno facendo Lega e Cinque Stelle di potere reggere l'equilibrio dei conti dello Stato con un programma da 65-100 miliardi di euro è un'operazione di ...

Pd : Martina - chi pensa a costruire alternativa con Fi - lo dica : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Se qualcuno pensa che si possa costruire l’alternativa a Lega e Cinque Stelle con Berlusconi lo dica. Per me no. Per me la sfida è costruire un nuovo centrosinistra alternativo a tutte le destre. Senza tornare al passato. Un centrosinistra moderno e aperto che non sia un’operazione di ingegneria politica. Accettare la logica che si debba superare la distinzione tra destra e sinistra sarebbe un ...

Martina contro Renzi : "Altro che pop corn... Pd cerchi l'alternativa" : 'Ora tocca a loro e pop-corn per tutti'. A dirlo sarebbe stato Matteo Renzi che, parlando coi suoi a palazzo Giustiniani, si sarebbe virtualmente sfregato le mani in attesa di vedere all'opera la Lega ...

Trattativa Lega-M5s - Martina 'Noi alternativa a deriva populista'. Cuperlo 'Chi auspicava questo esito si faccia domande' : ROMA - 'Non vedo l'ora che giuri un governo Di Maio-Salvini. In questa legislatura staremo all'opposizione'. Era il 30 marzo quando il renziano Andrea Marcucci , neo capogruppo Pd al Senato, chiarì la ...

Martina : apertura a M5s concordata con tutto Pd - poi Renzi ha chiuso : L'apertura del Pd al M5s dopo la consultazione con il presidente della Camera Roberto Fico era stata decisa "come delegazione e come partito". Lo ha detto il segretario dem Maurizio Martina. "Il passo ...

Pd. Martina : 'no' incarichi al buio - trasformismi. Sì a sforzo super partes : "Le parti devono rendersi conto che da sole non ce la fanno a formare un governo - sottolinea il segretario reggente dei Dem - Quindi il nostro messaggio è semplice ma forte: finiscano queste logiche di parte e un passo avanti da parte di tutti"

Consultazioni - Martina (Pd) : “Supporteremo fino in fondo Mattarella. No incarichi al buio” : “Noi abbiamo confermato al presidente della Repubblica piena fiducia nella sua iniziativa che supporteremo fino in fondo”. Lo dice Maurizio Martina, a nome della delegazione Pd, al termine delle Consultazioni. Poi continua: “No a incarichi al buio, no a trasformismi, no a soluzioni politiche raffazzonate, si a uno sforzo super partes”. L'articolo Consultazioni, Martina (Pd): “Supporteremo fino in fondo Mattarella. ...