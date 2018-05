Marlon balla ancora il tango

vanityfair

(Di lunedì 21 maggio 2018) L’amore che non chiede, l’amore che non conosce, l’amore senza identità, l’amore che sospira, geme, gode e poi chiede riparo, senza più trovarlo, quando è troppo tardi per redimersi, tornare indietro, razionalizzare. Un appartamento vuoto. Due amanti. Il mondo fuori. Ultimoa Parigi di Bernardo Bertolucci uscì nel 1972, mise in fila più di quindici milioni di spettatori e oggi, dopo le censure, i processi e i roghi, a rivederlo in sala (21, 22 e 23 maggio) nella magnificenza del restauro realizzato dal CSC, scoprire che la fiamma ardesotto i decenni, molta letteratura e un po’ di scandalo, sorprende fino a un certo punto. Chissà se si stupiranno i ragazzi che quarantasei anni fa non c’eranoe che adesso nella voluta claustrofobia immaginata da Bertolucci, nello scambio traBrando e Maria Schneider, nei dialoghi serrati: «Ma che ci vengo a fare in questa ...