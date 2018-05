Marketing su Facebook e GDPR | cosa cambia?

Quando accedete a Facebook - le società di Marketing potrebbero intercettare i vostri dati : Centinaia di siti web ospitano strumenti per il tracciamento di altre società che raccolgono i dati dei visitatori Quando questi effettuano un'iscrizione usando la funzione di Login via Facebook. Il Login via Facebook (o Pulsante Accedi) permette ai siti web di far iscrivere i loro visitatori cliccando su un bottone che va a prendersi alcuni dati dei loro profili sul social (invece di far inserire i dati a mano). Ora, ...