Market Mover della settimana dal 21 al 25 maggio

(Di lunedì 21 maggio 2018) Sarà ancora il dollaro il grande protagonista di questasui mercati valutari. Soprattutto la questione delle tariffe commerciali con la Cina daranno la spinta o meno al biglietto verde nei prossimi giorni, anche se pure il panorama deimacro in uscita potrebbe avere il suo peso.Come quasi sempre accade, il lunedì è il giorno meno ricco di spunti mentre da domani cominceranno ad arrivare i report più interessanti. Si comincia ad esempio con la pubblicazione dei dati sulle scorteli di petrolio, che verranno pubblicate negli Stati Uniti. Chi conosce i migliori broker CFD, cosa sono e come funzionano, sa bene che questo dato può avere delle ripercussioni sia sul mercato delle commodities che su quello valutario.più interessantiMercoledì invece sarà una giornata densa di spunti e. Sono in uscita infatti alcuni dati europei di ...