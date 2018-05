Mario Batali | lo chef tv accusato di molestie sessuali

Mario Batali - chef Usa indagato per molestie sessuali/ Dopo divorzio Eataly nuove accuse a socio di Bastianich : Mario Batali , chef stellato Usa indagato per molestie sessuali : Dopo il divorzio da Eataly per lo stesso motivo, nuove accuse da altre donne per il socio e amico di Joe Bastianich (Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:03:00 GMT)

Lo chef statunitense Mario Batali è indagato per molestie sessuali : Il famoso chef statunitense Mario Batali è indagato dalla polizia di New York per molestie sessuali, dopo che negli ultimi mesi è stato accusato da 11 donne. La storia è iniziata a dicembre, quando il sito di cucina Eater pubblicò The post Lo chef statunitense Mario Batali è indagato per molestie sessuali appeared first on Il Post.