Marine Le Pen esulta per il nuovo governo Lega M5s

Governo - Marine Le Pen : alleati al potere : 20.01 "Dopo il fpoe in Austria la Lega in Italia. I nostri alleati arrivano al potere e aprono prospettive strabilianti, innanzitutto con il grande ritorno delle nazioni!". E' il tweet della leader del Front National Marine Le Pen per le notizie sull'imminente Governo Lega-M5S provenienti da Roma. Matteo Salvini ha sempre stretto un asse importante con Marine Le Pen, con cui si è fatto spesso fotografare.

Matteo Salvini in comizio con Marine Le Pen il primo maggio a Nizza : Matteo Salvini sarà al fianco di Marine Le Pen il 1 maggio a Nizza. Il leader della Lega e la presidente del Front National saranno protagonisti di un comizio comune per sottolineare "l'affermazione ...

Marine Le Pen benedice il governo Lega-M5s : “Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta” : Marine Le Pen benedice il governo Lega-M5s: “Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta” “Tra i due partiti ci sono differenze anche profonde, ma credo che entrambi condividano il desiderio di restituire agli italiani la libertà di decidere” Continua a leggere

Marine Le Pen cancella il Front National : cancellato il Front National. Marine Le Pen nel congresso annuale tenutosi a Lille, è sta rieletta all’unanimità alla guida del partito.