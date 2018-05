Marco Belinelli Lasciare o no il basket? Una decisione da prendere Che fuori tempo che

La rinascita di Marco Belinelli : Secondo molti ai Sixers sta vivendo il miglior periodo della sua carriera, al suo undicesimo anno in NBA e dopo diverse stagioni deludenti The post La rinascita di Marco Belinelli appeared first on Il Post.

Marco Belinelli da Oscar : "Sono io il Rocky di Phila : Per scattare una foto o un selfie con Lui ci si deve mettere in fila. "Non m'importa quanto tempo ci vuole,ma la voglio anch'io", s'impunta scherzosamente Marco Belinelli. Accontentato. Così Beli ...

NBA : Marco Belinelli - un inizio playoff perfetto da massimo in carriera : Tutto perfetto e soprattutto tutto meritato. Difficile non essere felici per la super prestazione di Marco Belinelli nell'esordio playoff vincente contro Miami. Tutto lasciava sperare che le cose ...

NBA 2018 : Marco Belinelli firma la vittoria in gara-1 con 25 punti - Golden State travolge San Antonio : Finalmente i playoff! La stagione NBA 2018 è arrivata nella sua fase decisiva, che determinerà la squadra vincitrice del titolo per succedere nell’albo d’oro ai Golden State Warriors. E a proposito della squadra della baia, esordio vincente e convincente nella serie contro i San Antonio Spurs, forse la più attesa del primo turno. La prima sfida, invece, è stata letteralmente dominata da Golden State, che di fatto ha preso il largo ...

Playoff NBA 2018 - Philadelphia e l'esame Miami : il ritorno nella post-season di Marco Belinelli : Marco Belinelli aspettava da tre anni questo momento, arrivato dopo esperienze negative, difficoltà e tanto tanto lavoro. L'azzurro si gode i Playoff dopo averli giocati l'ultima volta nel 2015 con ...

NBA 2018 - Marco Belinelli è pronto per i playoff : “A Philadelphia sono di nuovo sereno. Vogliamo andare lontano!” : La stagione NBA di Marco Belinelli ha letteralmente cambiato faccia con il passaggio da Atlanta a Philadelphia. Il nativo di San Giovanni in Persiceto si è calato alla perfezione nel contesto dei 76ers, tornati finalmente competitivi dopo anni di costruzione: sono arrivate 23 vittorie in 28 gare, 16 delle quali consecutive, per qualificarsi non solo ai playoff ma issarsi addirittura fino al terzo posto della Eastern Conference. “Qui sono ...

NBA 2018 : Toronto vince con Boston e mette le mani sul primo posto. Inarrestabili Philadelphia e Marco Belinelli : Ultime battute di regular season NBA e ultimi verdetti. Non è ancora matematicamente certo ma i Toronto Raptors hanno ipotecato il primo posto della Eastern Conference battendo nello scontro diretto i Boston Celtics, 96-78. La squadra del Nord era reduce da due sconfitte consecutive, proprio con Boston (sabato) e Cleveland (ieri), ma stanotte è riuscita a fare affidamento sulla sua difesa, chiave per tenere i Celtics al minimo stagionale per ...

NBA 2018 : James Harden trascina Houston - vincono ancora i Sixers di Marco Belinelli - LeBron James travolge i Raptors : Tante partite e classifiche che si stanno delineando in maniera sempre più precisa. La gran parte delle formazioni NBA sono scese in campo nella giornata di ieri, tra la serata e la notte italiana: nei 13 match in programma della stagione regolare NBA 2018 non sono mancati dei risultati interessanti. Cleveland si è imposta 112-106 alla Quicken Loans Arena contro Toronto in un incontro in cui, manco a dirlo, LeBron James ha messo la sua firma. 27 ...

NBA 2018 : Marco Belinelli trascina Philadelphia alla decima vittoria consecutiva : Un super Marco Belinelli trascina i Philadelphia 76ers alla loro decima vittoria consecutiva. L’azzurro è il miglior marcatore con 22 punti nel successo per 119-102 contro gli Charlotte Hornets. Philadelphia eguaglia il record di Cleveland (46-30) al terzo posto nella Eastern Conference e continua il suo cammino per avere il fattore campo nel primo turno dei playoff. Senza Joel Embiid e Dario Saric, è proprio la guardia italiana a rendersi ...

NBA 2018 : ottava vittoria di fila per Houston. Non si fermano più Philadelphia e Marco Belinelli : Sei incontri nella notte NBA. Prosegue la striscia di Houston: i Rockets sono arrivati all’ottava vittoria consecutiva, battendo per 114-91 i New Orleans Pelicans. Successo griffato, come al solito da James Harden, autore di 27 punti in tre quarti, prima di sedersi in panchina con la gara già decisa. È la vittoria numero 59 della stagione per i texani, record di franchigia superando quanto fatto nel 1993-94, anno del titolo. A New Orleans, ...