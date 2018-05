Marche senza pace Forte scossa di terremoto | magnitudo 3 8 | scuole evacuate

Marche senza pace : la terra trema. Forte scossa di terremoto - magnitudo 3.8 : Ancora una mattinata di paura in Centro Italia. L'epicentro della scossa è stato registrato a Muccia. Al momento non si hanno segnalazioni di danni o feriti.Continua a leggere

Marche - 53 dirigenti denunciati : "776 assunti senza concorso" : Sono finiti sotto accusa in 53, tutti dirigenti della Regione Marche, per via di una lunga serie di assunzioni a tempo indeterminato per cui avevano fatto a meno di indire bandi regolari, piuttosto ...