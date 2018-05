Maradona | Amazon lavora ad una serie tv dedicata alla vita del campione

La vita di Diego Armando Maradona diventa una serie per Amazon : Amazon Prime Video annuncia la realizzazione di una nuova serie Prime Original ispirata alla vita di Diego Armando Maradona , El Pibe de Oro, una delle figure più illustri e controverse nella storia del calcio, i cui exploit fuori dal campo sono diventa ti noti tanto quanto i momenti salienti della sua carriera calcistica. Prodotto da BTF Media, in associazione con Dhana Media e Raze, questa produzione internazionale porta alla scoperta della vita ...

