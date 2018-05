Maltempo | violenti temporali tra Umbria e Marche | bomba d’acqua a Caldarola | fulmine

Maltempo Usa - violenti temporali su Chicago : traffico aereo in tilt : violenti temporali mandano in tilt il traffico aereo di Chicago. All’O’Hare International Airport, già nelle prime ore della mattina, oltre il 70% dei voli in partenza era condizionato da ritardi superiori ai 100 minuti. Per i voli in arrivo, invece, ritardi di circa 40 minuti. Per circa il 20% dei voli in partenza, invece, è stata inevitabile la cancellazione. L'articolo Maltempo Usa, violenti temporali su Chicago: traffico aereo in ...