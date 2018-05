Maltempo | albero caduto su un bus a Firenze | i 12 feriti coreani non sono gravi

Maltempo Firenze - albero cade su un pullman di turisti : 12 feriti [FOTO] : 1/5 ...

Maltempo - paura a Firenze : albero cade su un pullman di turisti - ci sono feriti : Un albero è caduto su un pullman turistico in transito in lungarno del Tempio a Firenze. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti e sono stati presi in carico dal personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. L’albero è caduto sulla parte anteriore dell’autobus. E’ successo nel pomeriggio di oggi, dopo che sulla città si è abbattuto un nubifragio. L'articolo Maltempo, paura a Firenze: ...

Maltempo Friuli : rimosso albero pericolante nel giardino di una scuola a Pordenone : In Friuli il Maltempo delle ultime ore, caratterizzato da temporali e raffiche di vento, ha provocato disagi alla scuola primaria Gabelli di Pordenone, la più antica della città. Nella mattinata di oggi il personale ha contattato il Comando provinciale dei vigili del fuoco per una pianta ad alto fusto che si era spostata e minacciava di cadere sull’edificio e sul giardino circostante. I vigili del fuoco hanno raggiunto il plesso scolastico ...

Maltempo Sardegna : albero crolla in strada all’ingresso di Oristano : Notte di Maltempo in provincia di Oristano: si registrano scantinati allagati tra Terralba, Marrubiu e San Nicolò d’Arcidano e un grosso albero caduto sulla SS388 a causa del vento e del terreno saturo d’acqua. La situazione più critica si segnala nel Terralbese. Sulla SS388 all’altezza del cimitero di Silì (frazione di Oristano) un albero è crollato sulla carreggiata bloccando il traffico su una corsia di marcia. I Vigili del ...

Maltempo - vento forte a Palermo : albero si abbatte su un’auto : In seguito alle raffiche di vento che soffiano da stamane in città, questo pomeriggio intorno le 15 uno degli alberi di via Nicolò Garzilli, nel centro di Palermo, si è spezzato schiantandosi su una vettura posteggiata nelle “zone blu”. L’Audi A3 e’ stata danneggiata nella parte anteriore sinistra. “Da circa due anni segnaliamo che molti alberi di questa strada sono ‘marci’ all’interno – ...

Maltempo a Roma. Albero cade su auto - ferita la donna a bordo : L'incidente sulla via del Mare, all'altezza di Acilia. La donna è stata ricoverata in codice verde. Allagamenti in molte zone della Capitale

Roma - torna il Maltempo con raffiche di vento : albero crolla sulla via del Mare e ferisce una donna : Un albero è a caduto sulla via del Mare, in direzione Roma, un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia, ed ha colpito un'auto. A bordo della Bmw c'era una donna che è rimasta ...

Maltempo - Firenze : albero cade per il vento e danneggia 2 auto : A causa del forte vento un albero è caduto la notte scorsa, a Firenze, nel giardino di un’abitazione privata di via Orazio Vecchi, invadendo in parte la sede stradale e colpendo e danneggiando due auto in sosta. Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. L'articolo Maltempo, Firenze: albero cade per il vento e danneggia 2 auto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Firenze : albero cade su un’auto in transito - conducente sotto shock : Un grosso albero è caduto sul viale Galilei a Firenze e ha colpito un pick up in transito. Il conducente, un uomo di 49 anni, è rimasto in stato di shock per l’accaduto ed è stato trasportato in via precauzionale in codice giallo all’ospedale di Careggi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici del Comune. L'articolo Maltempo Firenze: albero cade su un’auto in transito, conducente sotto shock sembra ...

Maltempo Sardegna : albero cade sui binari - treno bloccato nel Cagliaritano : Disagi nel Sulcis Iglesiente e nel Cagliaritano a causa delle abbondanti piogge e del forte vento di oggi. Un albero è caduto sulla tratta ferroviaria tra Cagliari e Decimomannu, all’altezza di Elmas. Il convoglio, che era partito da poco dal Capoluogo, ha accumulato circa un’ora di ritardo, mentre altri treni hanno accumulato solo pochi minuti. Attualmente sono in corso le operazioni di rimozione dell’albero. Alberi, ...