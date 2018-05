Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali | nasce il portale www mici360 it | un punto di

Sabato 19 maggio palazzi comunali illuminati di viola per la Giornata mondiale delle Malattie Infiammatorie croniche dell'intestino : Il Comune di Venezia intende celebrare con questa iniziativa , che si ripete in 40 città italiane e in 50 Paesi del mondo, la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'...

Bambino Gesù Reumatologia - trovata cura per tre Malattie autoinfiammatorie : 'Adesso ho una vita sociale, faccio sport e studio Legge all'università, frequentando regolarmente le lezioni. Una cosa per me impensabile fino a poco tempo fa. Posso dire di aver ricominciato da ...

Reumatologia : trovata cura per 3 Malattie autoinfiammatorie : Un nuovo farmaco efficace per 3 malattie autoinfiammatorie, un gruppo di malattie rare recentemente scoperte e caratterizzate da episodi ricorrenti di febbre e di infiammazione. La sua efficacia è stata valutata all’interno di una sperimentazione clinica a livello mondiale coordinata dai medici della Reumatologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica The New England Journal of ...

Bambino Gesù - reumatologia : trovata cura per 3 Malattie autoinfiammatorie : Sul The New England Journal of Medicine uno studio multicentrico sull’efficacia di un nuovo farmaco Un nuovo farmaco efficace per 3 malattie autoinfiammatorie, un gruppo di malattie rare recentemente scoperte e caratterizzate da episodi ricorrenti di febbre e di infiammazione. La sua efficacia è stata valutata all’interno di una sperimentazione clinica a livello mondiale coordinata dai medici della reumatologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino ...

Malattia di Crohn e colite ulcerosa : 200mila italiani affetti da Malattie Infiammatorie croniche intestinali : Le malattie infiammatorie croniche intestinali sono patologie croniche infiammatorie caratterizzate dall’alternarsi di fasi di riacutizzazione e di remissione e si distinguono in Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Sebbene si tratti di patologie diffuse in tutto il mondo, con variazioni sia all’interno che tra le regioni geografiche, i maggiori tassi di incidenza sono più comuni nei paesi industrializzati: in Italia ben 200mila ...

Le Malattie reumatiche autoimmuni e infiammatorie aumentano il rischio di tumore : Le malattie reumatiche autoimmuni e infiammatorie aumentano il rischio di tumore. Reumatologi e oncologi stanno valutando l’aderenza agli screening dei pazienti e i casi in cui può essere somministrata l’immunoterapia C’è un filo che lega malattie reumatiche e neoplastiche, lo si è ribadito ancora una volta durante i lavori del XXI Congresso Nazionale del Collegio Reumatologi Italiani (CReI) conclusosi il 12 maggio, e che ha messo a confronto ...

Le Malattie reumatiche autoimmuni e infiammatorie aumentano il rischio di tumore : C’è un filo che lega malattie reumatiche e neoplastiche, lo si è ribadito ancora una volta durante i lavori del XXI Congresso Nazionale del Collegio Reumatologi Italiani (CReI) conclusosi il 12 maggio, e che ha messo a confronto reumatologi e oncologi. «La maggiore incidenza di questi eventi è legata al meccanismo patogenetico della malattia infiammatoria autoimmune», afferma Enrico Fusaro, Direttore della Reumatologia dell’Ospedale ...

Alimentazione : studio promuove lo yogurt - è un’arma contro le Malattie infiammatorie : Secondo uno studio pubblicato su “Journal of Nutrition” lo yogurt potrebbe aiutare a combattere l’infiammazione cronica: l’alimento potrebbe aiutare a ridurre l’infiammazione migliorando l’integrità del rivestimento intestinale, impedendo alle endotossine – molecole pro-infiammatorie prodotte dai microbi intestinali – di attraversare il flusso sanguigno. I farmaci anti-infiammatori come ...