Mafia | Pg Scarpinato | su stragi ' 92 in tanti sanno ma stanno ancora in silenzio 2

Mafia : Pg Scarpinato - su stragi '92 in tanti sanno ma stanno ancora in silenzio : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "Questo è un paese che non è riuscito a sapere la verità sulla strage di Portella della Ginestra del 1947, che inaugurò la strategia della tensione in Italia. Un paese che non è riuscito a conoscere la verità sulle stragi neofasciste. Sappiamo, però, con sentenze defin