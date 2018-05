Mafia | Grasso | necessaria l’antimafia della società civile

sportfair

: @Raiofficialnews @webnauta5_9 @RaiUno @RaiDue @RaiTre @RaiNews @Radio1Rai @Radio3tweet @MiurSocial @23maggioItalia… - elalippolis : @Raiofficialnews @webnauta5_9 @RaiUno @RaiDue @RaiTre @RaiNews @Radio1Rai @Radio3tweet @MiurSocial @23maggioItalia… - enricodigiacomo : DI ANTONIO MAZZEO – Dalle speculazioni edilizie ai centri commerciali nell’ultra saccheggiato territorio peloritano… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “L’antiè qualcosa di assolutamente necessario”. Ne è convinto l’ex Presidente del Senato Pietro, intervenuto a Palermo a un incontro per ricordare i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “La repressione non basta da sola, senza l’appoggio dell’antidel” e ha citato le associazioni come “Addiopizzo” o “Libera”, “tutto questo – dice– è la testimonianza di un contrasto all’organizzazione mafiosa che non va dimenticato”.Poi,ha voluto ricordare che “laè un fenomeno centenario” e che “fin dal suo inizio ha avuto l’anti” con “movimenti contadini di massa” . “Insomma, l’antidi allora era un movimento politico ...