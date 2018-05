Mafia : Grasso - necessaria l’antiMafia della società civile : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “L’antiMafia della società civile è qualcosa di assolutamente necessario”. Ne è convinto l’ex Presidente del Senato Pietro Grasso, intervenuto a Palermo a un incontro per ricordare i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “La repressione non basta da sola, senza l’appoggio dell’antiMafia del società civile” e ha citato le associazioni come ...