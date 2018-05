Mafia | Grasso | Messina Denaro ridimensionato | ora si occupa solo dei suoi affari

meteoweb.eu

: @Raiofficialnews @webnauta5_9 @RaiUno @RaiDue @RaiTre @RaiNews @Radio1Rai @Radio3tweet @MiurSocial @23maggioItalia… - elalippolis : @Raiofficialnews @webnauta5_9 @RaiUno @RaiDue @RaiTre @RaiNews @Radio1Rai @Radio3tweet @MiurSocial @23maggioItalia… - enricodigiacomo : DI ANTONIO MAZZEO – Dalle speculazioni edilizie ai centri commerciali nell’ultra saccheggiato territorio peloritano… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo destrutturato l’organizzazione mafiosa stragista, i boss Riina e Provenzano sono morti, altri capisono stati condannati all’ergastolo. Mancaall’appello l’unico boss latitante di quella stagione, Matteo, ma è statoe pare che ora si interessi deio di quelli del suo territorio”. Lo ha detto l’ex Presidente del Senato Pietro, ex Procuratore nazionale anti, intervenendo a un convegno a Palermo per ricordare i giudici uccisi dallaa pochi giorni dal 26esimo anniversario della strage di Capaci. “Sotto questo profilo la lotta allaè un successo ma bisogna stare attenti – avverte-lanon è stata vinta. Quando non c’è la violenza dellaè ancora più pericolosa, come diceva anche Falcone”. E ...