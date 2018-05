Maduro vince | ma l' opposizione boicotta le urne | E' senza legittimità

ELEZIONI VENUZELA/ Maduro vince le votazioni disertate dal popolo : Nicolas Maduro ha vinto le ELEZIONI in Venezuela, contraddistinte da una bassissima partecipazione da parte dei cittadini. Il commento di ARTURO ILLIA(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 08:54:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Il 76% degli italiani contro i missili di Usa, Francia e UK, il 37% difende Putin, di M. TedescoSCENARIO/ Così le scelte di Usa e Russia spianano la strada alla Cina, di G. Sapelli

Venezuela - le elezioni farsa per fare vincere Maduro. L’opposizione : “Chi vota per lui riceve cibo” : Una farsa per l’opposizione, uno strumento per continuare la rivoluzione bolivariana aperta da Hugo Chavez: domenica 20 maggio in Venezuela si vota per le presidenziali, dove Nicolas Maduro cercherà di essere rieletto con un margine maggiore di quello ottenuto nel 2013. Senza dubbio il clima questa volta è incandescente. Il paese arriva provato dalla più grave crisi economico e sociale della sua storia recente, da un’inflazione ...