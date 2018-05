Maduro rieletto presidente Venezuela ma astensione al 52%

blogo

: Venezuela, Maduro rieletto con 5 milioni di voti [news aggiornata alle 05:04] - repubblica : Venezuela, Maduro rieletto con 5 milioni di voti [news aggiornata alle 05:04] - Agenzia_Ansa : #Venezuela: #Maduro rieletto, affluenza al 46% - fattoquotidiano : Venezuela, Nicholas Maduro rieletto per altri 6 anni tra affluenza crollata del 33% e denunce di brogli -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Nicolasè statodelcon il 68% dei voti. Un esito scontato tra proteste di piazza represse nel sangue e leader dei dissidenti zittiti o in carcere. Iluscente e, erede di Hugo Chavez, ha parlato dell'alto consenso popolare in suo favore ma non ha detto che a vincere è stata soprattutto l': quasi al 52% degli aventi diritto non è andato ai seggi, contro l'80 per cento circa di elettori che era andato alle urne alle elezioni del 2012 e 2013, appena prima che il paese, ricco di petrolio e per questo fino a non molto tempo fa il più ricco dell'America Latina, venisse falcidiato dalla dura crisi economica degli ultimi anni. Crisi degenerata in una carestia che ha portato vaste fasce di popolazione alle fame. Crisi di cui sono accusate le politiche chaviste di. Tra i momenti più bui della recente storia del...