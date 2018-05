Ma lo avete visto? Quel dettaglio fondamentale del secondo abito di Meghan Markle ha

Royal wedding - bellissima la sposa - ma avete visto Kate Middleton? Ecco cosa ha indossato : “Sei meravigliosa”. Così Harry appena Meghan l’ha raggiunto all’altare. Gliel’ha sussurrato dopo aver scambiato con lei uno sguardo intenso. E ha ragione il principe d’Inghilterra. O meglio: da oggi duca di Sussex (e Meghan duchessa). Come confermato in mattinata da Kensington Palace, la regina ha insignito gli sposi di questo titolo. Meghan è davvero meravigliosa. È arrivata in chiesa, alla St. George ...

Pensate di essere in forma? Allora non avete mai visto il campione delle trazioni : ciò che fa alla sbarra è sbalorditivo : Un po’ atleta e un po’ ballerino. Quello che riesce a fare questo ragazzo cinese alla sbarra è sorprendente: appeso a mezz’aria, balla una specie di moonwalk, il passo di danza reso celebre da Michael Jackson. L'articolo Pensate di essere in forma? Allora non avete mai visto il campione delle trazioni: ciò che fa alla sbarra è sbalorditivo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crozza-Mattarella e le “groupies parlamentari” - dalla gioia alla brace : “avete visto che bluff?”. Poi la triste realtà : Esilarante l’interpretazione del Presidente Sergio Mattarella nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – finalmente soddisfatto e attorniato dall’entusiasmo di groupies per il bluff che parrebbe aver sbloccato lo stallo politico. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Mattarella e le “groupies parlamentari”, dalla gioia alla brace: ...

“Uguale a Paco Clavel!”. Caristiano Malgioglio quando ha sentito queste parole di Aida Nizar si è offeso a morte. Ma non lo avete mai visto? Ecco chi è : giudicate voi la ‘somiglianza’ : Il Grande Fratello continua a regalare emozioni. Dentro la casa succede di tutto, ma fuori, in particolare nello studio di Barbara D’Urso se ne vedono e soprattutto se ne sentono delle belle. Carmelita quest’anno ha fatto l’en plein e il pubblico la segue con un interesse fuori dal comune. Nella scelta degli opinionisti ha fatto proprio un figurone e soprattutto Cristiano Malgioglio sta dando parecchie soddisfazioni. ...

avete visto il video di cui parlano tutti? È “This is America” di Childish Gambino : “Hai visto il nuovo video di Childish Gambino?” “No” “Dai vieni, ti faccio vedere” “Ma adesso? Lo vedrò dopo, domani, quando capita” “No, no, vieni adesso” Domenica 6 maggio, interno sera, una conversazione domestica uguale a decine di altre. Solo che, stavolta, nel mezzo ‘balla’ un video di quelli che vale davvero la pena vedere (“l’insistente” della ...

Lady Amelia Windsor è famosa (e “la più bella della royal family”) - ma avete mai visto il fratello maggiore? Cugino di William e Harry (e figlioccio di Lady D) - ora Lord Downpatrick - 30 anni - è uno dei rampolli più in vista : cosa c’è da sapere : Lei, Lady Amelia Windor, cugina di William e Harry d’Inghilterra, la conosciamo già. Da quando il secondogenito di Carlo e Diana ha messo ‘la testa a posto’, i tabloid britannici l’hanno eletta nuova beniamina reale. Ma vanta già da tempo anche il titolo (attribuito dalla rivista Tatler, ndr) de ‘la più bella della royal family’, con buona pace di Kate Middleton e Meghan Markle. E in effetti, pur senza ...

avete più visto le figlie di Cristina Parodi? Hanno 21 e 17 anni e stanno crescendo alla grande : sono la fotocopia della loro meravigliosa mamma e hanno talento da vendere. Ma la vera “notizia” è un’altra. Clamorosa… : Bella, elegante, raffinata: Cristina Parodi, a 53 anni, è un vero spettacolo della natura. Piena di talento, grazia e bellezza, ancora oggi le sue foto in costume fanno invidia alle ventenni. Ovviamente, da una mamma così non potevano che discendere delle figlie meravigliose. Avete mai visto Benedetta ed Angelica Gori, le figlie di Cristina e Giorgio Gori, manager della comunicazione e attuale sindaco di Bergamo? Beh, Benedetta Gori è la ...

Fisarmonica e tamburo sugli spalti - un coro come quello degli ultras russi non l'avete mai visto : Molto divertente il coro di questi tifosi che accompagnano l'incitamento alla loro squadra del cuore, che milita in una serie minore russa, con Fisarmonica e tamburo. Il video sta facendo il giro del ...

Far Cry 5 Recensione - il Montana come non l’avete mai visto : Confrontarsi in sede di Recensione con un titolo del calibro di Far Cry 5 potrebbe sembrare erroneamente facile nel corso delle prime battute: è uno di quei titoli che si ama o si odia per il proprio modo di essere, un fattore che nel corso degli anni - e con il succedersi dei diversi capitoli - ha creato una sorta di spaccatura nella community di giocatori. Da un lato troviamo i puristi della serie, soddisfatti dalla riproposizione (con le ...

Vestito Alessia Marcuzzi finale Isola dei Famosi : ecco dove lo avete già visto : finale Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi indossa un abito di Gianbattista Valli Uno dei protagonisti indiscussi della puntata finale di questa edizione dell’Isola dei Famosi è stato sicuramente il Vestito indossato da Alessia Marcuzzi. I più attenti, ovviamente, lo avranno già notato. L’abito che ha indossato la Marcuzzi stasera è un modello molto caro alla […] L'articolo Vestito Alessia Marcuzzi finale Isola dei Famosi: ecco ...

“Ragazza fortunata”. Il messaggio di Nadia Toffa commuove. È accaduto dopo la puntata de Le Iene : la conduttrice ha scritto quelle parole in rete e il pubblico ha perso la testa. Avete letto? Ma - soprattutto - avete visto cosa è successo? : È successo durante l’ultima puntata de Le Iene. È andato in onda un servizio “particolare” che ha fatto emozionare un po’ tutti. Di che servizio si trattava? Beh, del servizio di Nadia Toffa e Nicola Savino che hanno fatto incursione al concerto di Jovanotti a Bologna. Era il 14 aprile e le due Iene sono salite sul palco del concerto, hanno fermato la musica e costretto il cantante di Cortona a indossare i panni della iena. Jovanotti è rimasto ...

Se non avete ancora rivisto le impostazioni di Messenger - ecco perché dovreste farlo : Se siamo troppo pigri per controllare le impostazioni sulla privacy di Messenger, una notifica verrà in nostro soccorso. Facebook invierà agli utenti europei un messaggio pop-up, ovvero in sovraimpressione, che chiederà loro di controllare le impostazioni sulla privacy: queste ultime vanno confermate per poter continuare ad utilizzare l'app. Che non si dica, dunque, che la creatura di Mark Zuckerberg non ci aveva ...

“Rifattissima”. avete più visto Brooke di Beautiful? Katherine Kelly Lang è ovviamente cambiata in più di 30 anni di soap e di recente è stata accusata di aver esagerato coi ritocchini. Parlano le foto : com’è oggi - a 57 anni : Avete più visto Katherine Kelly Lang, alias Brooke Logan di Beautiful? È stata ospite al Maurizio Costanzo Show e se vi siete persi la puntata e, soprattutto, Avete bene in mente come era l’attrice, bè, probabilmente fisserete le sue nuove fotografie strizzando più e più volte gli occhi e finirete col credere alle recenti accuse che le sono state mosse: i famosi ritocchini. Sembra parecchio più giovane dei 56 – quasi 57 – che ...