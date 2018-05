M5S-Lega | intesa sul premier | Conte in pole Ma ora è battaglia per il ministero del

Contratto di governo Lega M5S : tutte le novità sul fisco : Dopo giorni di attesa è uscita finalmente la versione definitiva del Contratto di governo Lega M5S. Dalla pagina 19 alla pagina 21 del documento viene affrontata la materia del fisco. Ecco come vuole muoversi su questo tema il futuro governo nato dall’intesa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: dalla sterilizzazione delle clausole Iva e delle accise sulla benzina, alla detassazione per famiglie, imprese e partite Iva, fino ad arrivare ...

Governo - è il giorno del premier : in pole Giuseppe Conte - Lega e M5S al Colle : C'è il docente di diritto privato Giuseppe Conte, 54 anni, in pole per la premiership: è lui secondo varie fonti...

M5S e Lega : «Conte premier» : La circumnavigazione di Palazzo Chigi in ottanta giorni. E la parola fine al romanzo gialloverde sembra vicina. Chiuso l'accordo sulla premiership, si apre a cascata quello sulla squadra di...

M5S-Lega - intesa chiusa : il prof Conte verso Palazzo Chigi - sorpresa Savona all'Economia : La partita per la quadra di governo è tutt'altro che chiusa. Perché in Quirinale ha parecchie osservazioni da fare sui nomi filtrati in queste ore e vuole che il dossier...

SPILLO/ Via i monopoli sindacali : la sfida di Assolombarda a Lega e M5S - e a Confindustria - : Fra le pieghe dell'ultimo 'libro bianco sul lavoro' presentato da Assolombarda c'è il superamento dell'articolo 39 della Costituzione, oltre il Jobs Act. di NICOLA BERTI

FINANZA/ L'investimento dimenticato da Lega e M5S per la ripresa : Lega e M5s vogliono creare il Governo del cambiamento. Ma nel loro programma sembra mancare una leva importante per lo sviluppo dell’economia. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 06:03:00 GMT)BORSA & NUOVO GOVERNO/ Ai mercati non piace il programma Lega-M5s, ecco perché, di P. AnnoniCONTRATTO Lega-M5S/ L'industria dimenticata dal governo giallo-verde, di A. Ruffo

CONTE PREMIER/ E' l'uomo di Verdini (e della Boschi) : Renzi al governo con M5S e Lega : In queste ore (ma in realtà è nell’ombra da una settimana) viene fatto il nome di Giuseppe CONTE come possibile PREMIER. Per Salvini e Di Maio un clamoroso autogol. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Quirinale, Rosatellum e dintorni: a chi tocca l'esame di coscienza?, di A. Lodolinigoverno M5S-Lega/ L'ombra del partito (italiano) di Hillary Clinton, int. a A. Spannaus

RIFORMA PENSIONI 2018/ Gli “appunti” di Ue e Def per Lega e M5S (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 21 maggio. Le indicazioni dell’Ue e del Def sulla spesa PENSIONIstica. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 05:54:00 GMT)

Lega-M5S - ritorno al centralismo? : Il contratto Lega-M5s è fortemente lacunoso in due aspetti chiave dello sviluppo del paese, ovvero scuola e università. Per non parlare delle infrastrutture. MAURIZIO VITALI(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 05:45:00 GMT)Contratto di governo: il Calenda dimenticato, di G. VittadiniIl fisco dei sogni (e degli incubi) di Salvini e Di Maio, di G. Credit

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : governo Lega-M5S - accordo anche sul Premier! (21 maggio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: accordo tra Lega ed M5S sul Premier. Dramma della follia a Francavilla. Nuovo accoltellamento a Londra. E' finita la Serie A 2017/18. (21 maggio 2018).(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 04:51:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda al Governo Lega-M5S (21 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha a che fare con dati macroeconomici in agenda. Si guarda ancora alla politica ITALIANA. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 04:46:00 GMT)

Contratto con M5S - 91% di sì ai gazebo della Lega : Il 91% di chi si è recato ai gazebo della Lega ha detto sì al Contratto con M5S . 'Sono circa 215mila i cittadini che in questo fine settimane sono andati ai gazebo ', comunica il Carroccio che parla ...

Chi è Giuseppe Conte - il possibile presidente del Consiglio del governo Lega-M5S : Giuseppe Conte potrebbe essere la figura che Di Maio e Salvini indicheranno a Mattarella come futuro presidente del Consiglio di un esecutivo giallo-verde. Conte, 54 anni, insegna diritto privato all'Università di Firenze.--Nato a Volturara Appulla, un piccolo centro in provincia di Foggia, 54 anni, sposato e poi separato, un figlio di dieci anni, Conte vive a Roma, dove dirige un grande studio legale, e insegna a Firenze diritto privato.Nella ...

Intesa Lega-M5S : domani al Colle Conte verso Palazzo Chigi : L'occhio del Quirinale avrebbe puntato l'attenzione, si racconta in ambienti parlamentari, su alcuni ministeri di peso come Economia, Esteri e Difesa. E prova che l'Intesa in realtà non sia del tutto ...