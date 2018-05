M5S-Lega | Di Maio | «Conte premier di un governo politico» Salvini | «No rischi

Lega-M5S - trovato l’accordo. Giuseppe Conte indicato come premier : E Giuseppe Conte sia. Il docente di diritto privato e membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, 54 anni, è il nome che ha messo d’accordo Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Dopo 80 giorni di tira e molla, due tentativi falliti (Fico e Casellati), quasi cinque giri di consultazioni e decine di dichiarazioni e ritrattazioni, i leader dei due partiti sono saliti da Sergio Mattarella per indicare il nome del premier chiamato a ...

Professore e avvocato Ecco chi è Conte - il premier indicato da Lega e M5S Video : Sarebbe il nome da presentare al Colle scelto da M5s e Lega

Consultazioni - Mattarella convoca M5S e Lega. Di Maio 'Conte premier di governo politico'. Salvini 'Nessuno ha nulla da temere - interesse ... : Il nodo Economia. Una delle caselle più delicate riguarda l'Economia, dove i leghisti puntano su Paolo Savona che però negli ultimi anni ha maturato posizioni molto critiche nei confronti dell'euro. '...

Di Maio e Salvini indicano Conte M5S : sarà un governo politico Lega : nessun timore per l'economia : Dopo 78 giorni dalle elezioni politiche del 4 marzo è arrivata la tanto attesa svolta. Luigi Di Maio ha incontrato al Quirinale Sergio Mattarella per 18 minuti. Ma il nome del premier, proposto al Capo dello Stato arriva solo dopo che Di Maio lascia il Colle... Segui su affaritaliani.it

Governo M5S-Lega - chi il prof antiburocrazia Giuseppe Conte. La video-scheda : Chi è Giuseppe Conte: 54 anni, autore programma giustizia M5s, era nella squadra Governo presentata da Luigi Di Maio per il Governo a Cinque Stelle. “Assertivo”, come lui stesso si definisce durante un convegno sulla giustizia, Giuseppe Conte parla in pubblico, nelle poche testimonianze rintracciabili su Youtube, in modo puntuale e con piglio deciso. Già il suo profilo WhatsApp parla per lui: “Scrivetemi come se ogni ...

Governo M5S-Lega - Salvini al Quirinale : “Questo progetto ha radici solide. Nessuno ha niente da temere” : “Abbiamo fatto il nome al Presidente e abbiamo ben chiara la squadra ed il progetto di Paese. Siamo vogliosi di partire per far crescere l’economia del paese”. Lo afferma Matteo Salvini leader della Lega, al termine del colloquio con Mattarella. “Nessuno ha niente da temere, anzi. Ovviamente vogliamo un Governo che metta l’interesse nazionale italiano al centro. Prima gli italiani”. Lo dice il leader della Lega Matteo ...

M5S-Lega - Di Maio : «Conte premier di un governo politico». Salvini : «Nessuno ha niente da temere» : Incontro al Quirinale per l leader di M5S e LEga. Per il ruolo di presidente del Consiglio Di Maio ha indicato il nome dell’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Poi il monito all’Europa: «Lasciateci lavorare». Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese...

M5S-Lega - finiti gli incontri al Quirinale : I due leader, dopo un faccia a faccia, sono stati ricevuti dal presidente Mattarella accompagnati dai rispettivi capigruppo di Camera e Senato. Il segretario della Lega incontra Giorgia Meloni

Consultazioni - Mattarella convoca M5S e Lega. Di Maio 'Conte premier di governo politico' : Una delle caselle più delicate riguarda l'Economia, dove i leghisti puntano su Paolo Savona che però negli ultimi anni ha maturato posizioni molto critiche nei confronti dell'euro. 'Sono disponibile ...

Governo M5S-Lega - Mattarella darà incarico?/ Video diretta - Di Maio "Conte premier politico" - Salvini "pronti" : Governo M5s-Lega, accordo sul premier: Luigi Di Maio e Matteo Salvini saranno ministri, oggi nuovo giro di Consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella. Il toto-ministri(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:21:00 GMT)

M5S-Lega - Di Maio al Quirinale. «Conte premier di governo politico» : Terminato l’incontro al Quirinale con il leader M5S, in corso quello con Salvini. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge il nome dell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona. Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese...

Chi è Giuseppe Conte - probabile premier “non eletto” del governo M5S-Lega : «Every accomplishment starts with the decision to try». Il volto e la frase di J.F. Kennedy scelti per il suo account Whatsapp dicono di Giuseppe Conte qualcosa che nel suo pur dettagliatissimo curriculum non c’è...

M5S - finito l'incontro al Colle. Ora Lega : I due leader, dopo un faccia a faccia, sono al Colle accompagnati dai rispettivi capigruppo di Camera e Senato. Il segretario della Lega incontra Giorgia Meloni

Governo Lega-M5S - Di Maio al Quirinale : “Momento storico. Abbiamo fatto il nome a Mattarella - nasce la terza Repubblica” : “Credo che oggi possiamo dire che siamo di fronte a un momento storico. Abbiamo indicato il nome al presidente della Repubblica che può portare avanti il contratto di Governo”. Lo afferma il leader di M5S Luigi Di Maio. “Ovviamente il nostro obiettivo era ed è migliorare la qualità della vita degli italiani e in questi 80 giorni Abbiamo imposto un metodo: prima si discuteva di temi e poi di nomi. Sono orgoglioso di aver portato ...