M5S-Lega | Di Maio al Quirinale | «Indicato il nome del premier | sarà un governo politico»

M5S - finito l'incontro al Colle. Ora Lega Premier : Conte in pole : I due leader, dopo un faccia a faccia, sono al Colle accompagnati dai rispettivi capigruppo di Camera e Senato. Il segretario della Lega incontra Giorgia Meloni

Governo - Sergio Mattarella convoca Lega e M5S al Quirinale : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ripreso nel pomeriggio le consultazioni per formare un Governo. Alle 17:30 la deLegazione del Movimento 5 Stelle è giunta al Colle, seguita dopo ...

Governo Lega-M5S - Salvini-Di Maio : la salita al Quirinale dopo la chiusura della Borsa di Piazza Affari : Perchè vedere il capo dello Stato alle 17.30 e alle 18, quando in tutta la giornata di altri impegni non ve n'erano e il nome del premier era già stato deciso nel weekend? Le 17.30 non è un orario 'a ...

Piazza Affari : i titoli da preferire con un Governo Lega-M5S : A condizionare il sentiment degli investitori è indubbiamente la situazione politica nel nostro Paese, in attesa dell'incontro previsto a breve al Quirinale, dove il Capo dello Stato, Mattarella, ...

Governo : M5S da Mattarella - poi Salvini | Tensione Lega-Ppe : "Fatevi gli affari vostri" : Gli occhi del Colle puntati su ministeri chiave come Economia, Esteri e Difesa. Intanto il leader del Partito Popolare europeo Weber "avvisa": "Siete pieni di debiti, scherzate col fuoco"

Fitch : con Lega-M5S più rischi per Paese : 17.50 Il 'contratto' di governo che sarebbe alla base di un esecutivo Lega-Movimento Cinque Stelle "aumenta i rischi per il profilo di credito sovrano, in particolare attraverso un allentamento di bilancio e un potenziale danno alla fiducia". Così l'agenzia di rating Fitch. "E' incerto - prosegue - in che misura questi rischi si tradurranno in una valutazione creditizia più debole, dipenderà dalla capacità del governo di realizzare il suo ...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Matteo Salvini : ufficiale - Fratelli d'Italia non appoggerà il governo Lega-M5S : Faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . L'incontro tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia si è svolto questa mattina 21 maggio alla Camera. Secondo indiscrezioni ...

Di Maio e Salvini al Colle. Lega : 'no' a interventi a gamba tesa. M5S : finita epoca privilegi : ... della precarietà e dell'immigrazione: prima gli italiani!" aveva scritto su su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini, replicando al ministro dell'Economia francese Le Maire. Il ministro ...

Intervista a Cottarelli : “Programma M5S-Lega è irrealizzabile. Spending review? Poco o nulla” : A poche ore dalla presentazione ufficiale del programma al Quirinale, Fanpage.it ha Intervistato l'ex commissario alla Spending review, Carlo Cottarelli, per capire per quale motivo le misure annunciate da Salvini e Di Maio sono sostanzialmente irrealizzabili e men che meno potranno essere introdotte tutte nel corso di una sola legislatura. .Continua a leggere

Lega-M5S - Di Maio e Salvini al Quirinale Premier : Conte in pole : I due leader, dopo un faccia a faccia, saranno al Colle accompagnati dai rispettivi capigruppo di Camera e Senato. Il segretario della Lega incontra Giorgia Meloni

Fitch - allarme sull'Italia : con Lega-M5S aumenta rischio-paese : 'L'accordo di governo tra i due partiti più populisti ed euroscettici d'Italia, aumenta i rischi per il profilo di credito della nazione, soprattutto attraverso un allentamento fiscale e potenziali ...

Attesa per il governo : Mattarella convoca Lega e M5S. Giù la Borsa - spread tocca quota 180 punti : Potrebbe essere la giornata decisiva per la nascita del nuovo governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17:30 la deLegazione del M5S composta da Danilo Toninelli e Giulia Grillo (rispettivamente presidente del gruppo parlamentare al Senato e alla Camera) con Luigi Di Maio...

Consultazioni - Mattarella convoca M5S e Lega. Scontro delle due forze politiche con il capogruppo Ppe Weber : Una delle caselle più delicate riguarda l'Economia, dove i leghisti puntano su Paolo Savona che però negli ultimi anni ha maturato posizioni molto critiche nei confronti dell'euro. Politica Paolo ...

Governo M5S-Lega - Weber (Ppe) : “Italia indebitata - state giocando col fuoco”. Salvini : “Pensi alla Germania” : “state giocando col fuoco perché l’Italia è pesantemente indebitata“. “Pensi alla Germania che al bene degli italiani ci pensiamo noi!”. Botta e risposta tra Manfred Weber, leader dei Popolari europei (Ppe) e il leader del Carroccio Matteo Salvini. Oggetto del contendere è il nascente Governo tra M5s e Lega e le relative politiche economiche che intenderà perseguire. Un intervento, quello di Weber, che arriva a ...