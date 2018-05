M5S-Lega | Di Maio al Quirinale «Conte premier di governo politico»

Chi è Giuseppe Conte - probabile premier “non eletto” del governo M5S-Lega : «Every accomplishment starts with the decision to try». Il volto e la frase di J.F. Kennedy scelti per il suo account Whatsapp dicono di Giuseppe Conte qualcosa che nel suo pur dettagliatissimo curriculum non c’è...

Governo Lega-M5S - Di Maio al Quirinale : “Momento storico. Abbiamo fatto il nome a Mattarella - nasce la terza Repubblica” : “Credo che oggi possiamo dire che siamo di fronte a un momento storico. Abbiamo indicato il nome al presidente della Repubblica che può portare avanti il contratto di Governo”. Lo afferma il leader di M5S Luigi Di Maio. “Ovviamente il nostro obiettivo era ed è migliorare la qualità della vita degli italiani e in questi 80 giorni Abbiamo imposto un metodo: prima si discuteva di temi e poi di nomi. Sono orgoglioso di aver portato ...

Governo - Sergio Mattarella convoca Lega e M5S al Quirinale : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ripreso nel pomeriggio le consultazioni per formare un Governo. Alle 17:30 la deLegazione del Movimento 5 Stelle è giunta al Colle, seguita dopo ...

Governo Lega-M5S - Salvini-Di Maio : la salita al Quirinale dopo la chiusura della Borsa di Piazza Affari : Perchè vedere il capo dello Stato alle 17.30 e alle 18, quando in tutta la giornata di altri impegni non ve n'erano e il nome del premier era già stato deciso nel weekend? Le 17.30 non è un orario 'a ...

M5S-Lega - Di Maio al Quirinale : «Indicato il nome del premier - sarà un governo politico» : In corso l’incontro al Quirinale con il leader M5S, poi toccherà a quello della?Lega. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge il nome dell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona. Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese...

Piazza Affari : i titoli da preferire con un Governo Lega-M5S : A condizionare il sentiment degli investitori è indubbiamente la situazione politica nel nostro Paese, in attesa dell'incontro previsto a breve al Quirinale, dove il Capo dello Stato, Mattarella, ...

Fitch : con Lega-M5S più rischi per Paese : 17.50 Il 'contratto' di governo che sarebbe alla base di un esecutivo Lega-Movimento Cinque Stelle "aumenta i rischi per il profilo di credito sovrano, in particolare attraverso un allentamento di bilancio e un potenziale danno alla fiducia". Così l'agenzia di rating Fitch. "E' incerto - prosegue - in che misura questi rischi si tradurranno in una valutazione creditizia più debole, dipenderà dalla capacità del governo di realizzare il suo ...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Matteo Salvini : ufficiale - Fratelli d'Italia non appoggerà il governo Lega-M5S : Faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . L'incontro tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia si è svolto questa mattina 21 maggio alla Camera. Secondo indiscrezioni ...

Di Maio e Salvini al Colle. Lega : 'no' a interventi a gamba tesa. M5S : finita epoca privilegi : ... della precarietà e dell'immigrazione: prima gli italiani!" aveva scritto su su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini, replicando al ministro dell'Economia francese Le Maire. Il ministro ...

Intervista a Cottarelli : “Programma M5S-Lega è irrealizzabile. Spending review? Poco o nulla” : A poche ore dalla presentazione ufficiale del programma al Quirinale, Fanpage.it ha Intervistato l'ex commissario alla Spending review, Carlo Cottarelli, per capire per quale motivo le misure annunciate da Salvini e Di Maio sono sostanzialmente irrealizzabili e men che meno potranno essere introdotte tutte nel corso di una sola legislatura. .Continua a leggere

Lega-M5S - Di Maio e Salvini al Quirinale Premier : Conte in pole : I due leader, dopo un faccia a faccia, saranno al Colle accompagnati dai rispettivi capigruppo di Camera e Senato. Il segretario della Lega incontra Giorgia Meloni