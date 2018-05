M5S e Lega nel pomeriggio al Quirinale

Governo - Mattarella convoca M5S e Lega al Quirinale : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà oggi le consultazioni con il seguente calendario. Alle 17.30 Danilo Toninelli e Giulia Grillo , rispettivamente Presidente del Gruppo ...

Governo M5S-Lega - Mattarella convoca i partiti dopo l’accordo finale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato le delegazioni del M5s e della Lega al Quirinale per le consultazioni che potrebbero essere decisive per il Governo. Alle 17.30 sono attesi al Colle i capigruppo del M5s Danilo Toninelli e Giulia Grillo, insieme al capo politico Luigi Di Maio, mentre alle 18 toccherà a Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, capigruppo della Lega, nella delegazione guidata dal leader Matteo ...

Spread oltre quota 170 nel giorno del possibile governo M5S-Lega. La Borsa apre con un tonfo del 2 per cento : Nel giorno della possibile nascita del governo M5s-Lega, lo Spread sfonda quota 170, toccando anche quota 171. Un “nervosismo” segnalato dal differenziale tra Btp e Bund tedeschi che era già stato registrato in apertura che aveva confermato i valori di venerdì, cioè i 166 punti che rappresentano i massimi da ottobre. apre in pesante ribasso anche la Borsa di Milano: dopo i primi scambi il Ftse Mib cede ora il 2 per cento sotto i ...

Chi è Giuseppe Conte/ Video : Governo - il premier M5S-Lega con un passato a sinistra : Chi è Giuseppe Conte, il candidato principale come primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia e con un passato a sinistra(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 09:56:00 GMT)

Governo - Paolo Savona ministro dell'Economia : la mina vagante che può far saltare il tavolo Lega-M5S : Il nodo più complicato da sciogliere per la formazione del Governo Lega-M5s rischia di essere quello sul ministro dell'Economia. Candidato alla poltrona di via XX settembre c'è il professor Paolo Savona , 82 anni, convinto sovranista con un passato da ex ministro dell'Industria con il Governo Ciampi. Le posizioni ...

Governo Lega-M5S - accordo sul premier : pronto Conte. Braccio di ferro sul Tesoro : Ad annunciare l’intesa è il leader della Lega Matteo Salvini dopo la conclusione del faccia a faccia di domenica a Roma con il capo dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Circolano i nomi della possibile squadra di ministri. Conte a Palazzo Chigi, Giampiero Massolo verso gli Esteri. Braccio di ferro sul Tesoro, dove la Lega vorrebbe Paolo Savona. Attesa per le mosse del Colle...

Governo M5S e Lega - l'Italia avrà un premier Conte? Video : Un Conte per l'Italia. Non si tratta dell'Antonio allenatore del Chelsea, perché qui non si parla di calcio ma del futuro Governo del Paese e il Conte che in queste ore rimbalza su siti e sui social di nome fa Giuseppe e nella vita di tutti i giorni è uno stimato avvocato cassazionista. Sarebbe lui il nome da presentare domani al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quale premier alla guida della squadra di ministri Legastellata ...