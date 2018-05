M5S al Colle alle 17 30 | poi la Lega Premier | in pole c' è Conte Salvini vede Meloni

M5S al Colle alle 17.30 - poi la Lega. Premier - in pole c'è Conte : E sul tavolo emergono due nodi delicati, legati all'Economia e alla Difesa. 'C'è una differenza di visione con il Colle', spiega chi sta seguendo una trattativa che vede la Lega puntare, oltre che al ...

Governo Lega-M5S - Di Maio e Salvini oggi al Colle : Conte sarà il nuovo premier? : Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono sempre più vicini a raggiungere l'accordo [VIDEO] per la formazione di un Governo Lega-M5S. I due leader politici saranno ricevuti quest'oggi al Colle dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo l'intesa sul contratto di Governo, approvato dagli elettori dei due partiti, Di Maio e Salvini sembrano aver trovato l'accordo anche sui nomi che comporranno il nuovo esecutivo. Sempre più insistenti le ...

Separati al Colle. Mattarella convoca prima M5S e poi Lega per saperne di più : Torna l'obiettivo sul Quirinale. Sergio Mattarella riprenderà nel pomeriggio le consultazioni in vista della formazione del Governo. Il Colle rende noti gli orari e vedrà ancora separatamente le due forze politiche, il Movimento 5 Stelle alle 17.30 e la Lega alle 18.Le deLegazioni saranno formate dai capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo con il capo politico Luigi Di Maio per il Movimento 5 Stelle, dai capigruppo Gian Marco ...

M5S-Lega - non c'è ancora l'accordo Salvini : "Entro lunedì o la parola al Colle Né io né Di Maio saremo il premier" : Un incontro lungo più di tre ore tra i leader di Lega e M5s, poi il tavolo tecnico. Restano le distanze, ma si va verso un accordo