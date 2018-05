M O | presidente dei palestinesi Abu Mazen ricoverato in ospedale

Roberto Moncalvo - presidente Coldiretti : "La lista dei cibi da evitare per non morire avvelenati" : «La differenza tra una fiorentina e una bistecca texana, come quella tra il nostro olio extravergine e una margarina confezionata da qualche multinazionale nordica, può essere la stessa che passa tra la vita e la morte». Non è un’iperbole. Il ragionamento di Roberto Moncalvo, presidente della Coldir

Arrestato Montante - paladino antimafia : «Spiava inchieste dei magistrati». Indagato l’ex presidente del Senato Schifani : Ai domiciliari l’ex presidente di Sicindustria e delegato legalità di Confindustria e presidente dell’Eicma (Salone ciclo e motociclo). L’accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Fermati 5 ufficiali e dirigenti di carabinieri, polizia e finanza

Napoli - paletto di ferro lanciato contro un’ambulanza. Il presidente dell’Ordine dei medici : “Questa città è come Raqqa” : “Napoli è come Raqqa”. Il vetro di un’ambulanza rotto con un paletto di ferro, senza un motivo apparente, mentre il mezzo stava trasportando un paziente in codice rosso, fa scoppiare la rabbia di Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici di Napoli. Perché nel capoluogo campano non è la prima volta che si verificano aggressioni nei confronti del personale del 118 e atti di vandalismo. “Per i medici e per ...

Catanzaro - interdittiva antimafia alla società del presidente dei costruttori. Ha l’appalto per i lavori in questura : La società del presidente dei costruttori bloccata dall’interdittiva antimafia. Succede a Catanzaro, dove la prefetta Francesca Ferrandino ha preso la decisione dopo tre accessi in tre cantieri della città (Parco Gaslini, Città della Scienza di Taverna e manutenzione al Palazzo Inps). L’interdittiva è scattata in particolare dopo che in un’inchiesta sono emersi contatti tra la Caruso Costruzioni, società di Alessandro Caruso ...

I nomi dei 6 candidati premier del ‘governo del presidente’ Video : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dato alle forze politiche tempo fino a lunedì 7 maggio per trovare un accordo [Video] e riuscire a formare un governo. Il terzo, e probabilmente ultimo, giro di consultazioni al Quirinale, nelle intenzioni del Capo dello Stato, dovra' concludersi con l’individuazione di una maggioranza di governo che riesca, quantomeno, ad arrivare all’autunno prossimo per varare la fondamentale legge di ...

Francesco Peduto - presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi : “E’ necessario mettere in sicurezza il Paese per evitare ‘altre Sarno’” : 1/5 ...

Nintendo : il presidente Tatsumi Kimishima parla dei piani della compagnia. Possibili titoli per Switch non ancora annunciati in arrivo? : Non solo, tra le priorità di Nintendo c'è anche il focus su prodotti originali e unici: " Nintendo continuerà a puntare su prodotti unici e originali, cercando di riavvicinare al mondo dei ...

Nintendo : il presidente Tatsumi Kimishima parla dei piani della compagnia. Possibili titoli per Switch non ancora annunciati in arrivo? : Ultimamente Nintendo ha reso noti i risultati finanziari relativi all'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018 e, allo stesso tempo, ha annunciato gli obiettivi per quello in corso che terminerà il 31 marzo 2019: la grande N prevede di piazzare 20 milioni di Nintendo Switch e, per raggiungere l'obiettivo, la compagnia ha già pianificato tutto a quanto pare.Stando a quanto riportato da Nintendo Soup, il presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, ...

Il presidente Fico e il giallo dei due domestici. L'accusa : pagati in nero per pochi euro al mese. Lui alle Iene : falso : Roberto Fico sorride, fornisce spiegazioni e cerca di offrire chiarimenti. Stavolta sul tavolo non ci sono contratti da presentare a possibili alleati di governo ma contratti di collaboratori...

Il presidente di Motorola va fiero del successo dei Moto G e mira ai 100 milioni di unità vendute : Il presidente di Motorola Sergio Buniac fa vanto del traguardo raggiunto dalla vendite della serie dei Motorola Moto G. I 70 milioni di unità vendute sono trainanti per il marchio intero ma l'obiettivo per il futuro è raggiungere al più presto quota 100 milioni con la nuova serie composta dai Motorola Moto G6, Moto G6 Plus e Moto G6 Plus. L'articolo Il presidente di Motorola va fiero del successo dei Moto G e mira ai 100 milioni di unità ...

Tim - Vivendi battuta. Capone resta presidente dei sindaci. Genish riconfermato all'unanimità : Con quasi il 66% del capitale presente, si è tenuta a Rozzano l'assemblea di Tim guidata da Franco Bernabè, vicepresidente di Telecom Italia , il presidente Arnaude De Puyfontaine si è dimesso con ...

Il Pd conferma : no ai 5 Stelle Passa la linea dei renziani doc Sì solo al governo del presidente : Passa la linea dei renziani nel Partito Democratico: nessun governo politico con il Movimento 5 Stelle e, al massimo, disponibilità ad un esecutivo del Presidente, quindi con dentro tutte le forze politiche, qualora lo chiedesse il Capo dello Stato Sergio Mattarella Segui su affaritaliani.it