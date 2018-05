L’uomo più potente della pubblicità mondiale non lo è più

Game of Thrones - la forza sovrumana di The Mountain : l’attore islandese è L’uomo più forte del mondo : Hafþór Júlíus Björnsson si è laureato campione del mondo nella gara World’s Strongman 2018, che è stata disputata nelle Filippine. Si tratta di una gara che testa la forza fisica dei partecipanti attraverso una serie di prove. Björnsson, che viene soprannominato “Thor“, detiene dal 4 marzo scorso il record mondiale di sollevamento pesi con stacco da terra, e cioè 472 chili. Il gigante islandese (206 cm) ricopre, dal 2014, il ...

“Nonno ti prego - non respiro!”. Prima le urla del nipote autistico di 11 anni - poi il raptus e la follia delL’uomo : “Non ti sopporto più!”. E quello che succede dopo è atrocità allo stato puro : Siamo abituati a sentire ogni genere di follia: dalla più blanda alla più atroce. Ogni volta la nostra mente recepisce la notizia, la immagazzina in qualche cassetto del cervello e ci rende un po’ più cinici ogni volta. Eppure, a volte capita che certe vicende ci facciano talmente tanto ribrezzo, a milioni di noi in tutto il mondo, da rendere una storia più virale delle altre: un po’ come se fosse la Prima volta che vediamo un’atrocità ...

“Ora lei è più ricco di William e Harry”. L’assurda storia delL’uomo più fortunato d’Inghilterra. In un solo giorno - ecco i suoi averi moltiplicarsi fino a superare il patrimonio della famiglia reale. Come c’è riuscito? Leggete (e invidiatelo pure) : Giorni di grande fibrillazione in tutto il Regno Unito, con la famiglia reale che mai Come in questo periodo occupa quotidianamente le prime pagine dei giornali. Harry sta per convolare infatti a nozze con la sua Meghan, attrice e modella pronta a entrare ufficialmente a Buckingham Palace dopo aver conquistato con la sua innegabile simpatia il cuore della gran parte dei futuri sudditi. William e Kate, nel frattempo, hanno dato alla luce ...

“Evacuato Mont-Saint-Michel!”. È caccia alL’uomo in Francia. Torna l’incubo terrorismo in uno dei posti più belli e visitati del mondo : Massima allerta in Francia a Le Mont-Saint-Michel, isolotto nella Bretagna dove si trova il santuario dedicato a San Michele Arcangelo (dal 1979 parte dei Patrimoni mondiali dell’umanità Unesco). Come riferisce Corriere.it verso le 12 di domenica 22 aprile è stata portata a termine l’evacuazione del sito con un importante dispiego di polizia. I gendarmi hanno aiutato i turisti a lasciare gli alberghi e l’abbazia, mentre ...

“Hanno arrestato Spiderman”. L’orrore dietro la maschera : per anni - indossando il costume del famoso supereroe - era stato al servizio dei più piccoli - amato da tutti. Ma quelL’uomo nascondeva un orribile segreto venuta a galla nel peggiore dei modi : per lui - ora - il carcere a vita : Una vita al servizio dei più piccoli, calandosi puntualmente nel costume di uno dei supereroi più amati dai bambini per strappare loro un sorriso e regalare dei momenti di divertimento. Una dedizione nella sua professione che gli era valsa gli apprezzamenti del mondo intero, con le sue gesta che col passare degli anni erano diventate virali in rete tra gli applausi degli utenti commossi di fronte alle sue performance. Ma dietro ...

È morto L’uomo più vecchio del mondo : Celino Villanueva aveva 121 anni : L'ultracentenario è scomparso nell'ospedale di San José de Mariquina, in Cile, dove era stato ricoverato dopo essersi rotto tre costole cadendo dal letto. Non si era mai sposato e non era più parenti conosciuti in vita. Di lui infatti si occupavano due signore.Continua a leggere

Animali : i cani più simili alL’uomo di quanto si pensi - anche nell’intestino : Il microbioma intestinale del cane e quello dell’uomo hanno più geni in comune di quanto si pensasse in precedenza, secondo uno studio pubblicato sulla rivista ‘Microbiome‘. Luis Pedro Coelho e i colleghi del Laboratorio europeo di biologia molecolare, in collaborazione con Nestlé Research, hanno infatti studiato l’insieme del patrimonio genetico della popolazione batterica intestinale di due razze canine e hanno scoperto ...

Cosa è successo alL’uomo che ha mangiato il peperoncino più piccante del mondo : Negli Stati Uniti un uomo che ha avuto il coraggio di mangiare un “Carolina reaper”, il peperoncino più piccante del mondo, è finito in ospedale con una sindrome “da rombo di tuono”, con forti emicranie e costrizione delle arterie del cervello.Continua a leggere

La donna deve dormire più delL’uomo : spiegato il perchè : Due le spiegazioni che portano a dire che le donne devono dormire più ore rispetto agli uomini. Per prima cosa, secondo secondo un gruppo di ricercatori della Duke university nella Carolina del Nord, il cervello femminile ha più bisogno di recuperare energie proprio per la famosa attitudine allo svolgere più attività contemporaneamente. Per contrastare la stanchezza da multitasking quindi devo dormire più ore, altrimenti la mancanza di sonno ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Tiger Woods - L’uomo più atteso. La Tigre vuole tornare a vincere uno Slam : Dieci anni. Dieci lunghissimi anni. Questo è il tempo trascorso dall’ultima volta in cui Tiger Woods ha vinto un torneo dello Slam, lo US Open 2008, nel corso del quale superò al playoff il connazionale Rocco Mediate. Le peripezie degli ultimi anni sembravano aver minato definitivamente le chance della Tigre di tornare a graffiare. Ma la classe del più forte di tutti i tempi non è stata minimamente scalfita dalla ruggine derivante dalla ...

Adnan Syed - L’uomo di cui parla il podcast “Serial” - è più vicino ad ottenere una revisione del processo per omicidio : Adnan Syed, l’uomo di cui parla il podcast Serial, è più vicino ad ottenere una revisione del processo per l’omicidio di un suo compagno di scuola che nel 2000 portò alla sua condanna all’ergastolo. Una Corte Speciale d’Appello del Maryland ha The post Adnan Syed, l’uomo di cui parla il podcast “Serial”, è più vicino ad ottenere una revisione del processo per omicidio appeared first on Il Post.

MotoGP - Mondiale 2018 : Re Marc Marquez ancora L’uomo da battere. Difficile interrompere l’egemonia dello spagnolo - ogni anno più completo : Marc Marquez è prontissimo, ed agguerrito, per la sua sesta stagione in MotoGP. Il venticinquenne nato a Cervera sta per dare il via ad un nuovo campionato nel quale, senza alcuna ombra di dubbio, partirà con i favori del pronostico. Non solo perchè è il campione in carica, e nemmeno perchè ha vinto quattro dei cinque Mondiali che ha corso. Semplicemente perchè è un pilota formidabile ed è coadiuvato da una moto che lo sta davvero assecondando ...