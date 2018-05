Lunedi 21 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - lunedì 21 maggio 2018. Su Tv8 l’addio al calcio di Andrea Pirlo in La Notte del Maestro : Andrea Pirlo Rai1, ore 21.25: Il Capitano Maria - Terza Puntata - 1^Tv Fiction di Andrea Porporati del 2017, con Vanessa Incontrada, Andrea Bosca, Carmine Buschini. Prodotta in Italia. Trama: La guerra tra i Patriarca e il gruppo di giovani hacker di Annagreca è scoppiata. E proprio allora Luce, innamorata di Filippo, si unisce a loro, scappando di casa. Maria la cerca disperatamente, sa che è in pericolo, come Annagreca, anche se non sa il ...

Le previsioni meteo per domani - lunedì 21 maggio : Dove pioverà e dove no, insomma: che poi è l'unica cosa che interessa davvero a tutti The post Le previsioni meteo per domani, lunedì 21 maggio appeared first on Il Post.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 21 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 21 maggio 2018: Luca Grimaldi (Marco Basile) rientra a Napoli e si incontra con Vittorio (Amato D’Auria), in grande apprensione per Anita (Ludovica Bizzaglia)… Il piano di tagli ed esuberi fissato da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) per i Cantieri è causa di scontro tra Marina (Nina Soldano) e lo stesso Roberto, entrambi vicini a partire per Montecarlo… Renato ...

Il Segreto - Adela rifiuta la proposta di matrimonio di Carmelo : anticipazioni trame da lunedì 21 a sabato 26 maggio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 21 maggio a sabato 26 maggio, sempre alle 16.25 tranne sabato, quando l’appuntamento è per le 15.00: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Saul e Julieta di nuovo insieme Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di sabato 19 e lunedì 21 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 19 e lunedì 21 maggio 2018: Dopo la dura discussione con Saul, Donna Francisca ha un ictus e deve essere subito condotta in ospedale. Raimundo, prima di accompagnare la Montenegro, ordina a Saul e Prudencio Ortega di occuparsi della Villa. Saul però si sente responsabile di quanto è successo alla sua benefattrice e non trova pace… Carmelo e Severo, non appena vengono a sapere del malore di ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018 : anticipazioni puntata 454 di Una VITA di lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018: Liberto dice a Rosina che l’uomo amato da Elvira è Simon ed è per tale motivo che non è possibile dire la verità ad Arturo ed eVITAre il duello. I due informano Susana e così quest’ultima tenta di intercedere per il nipote presso il colonnello Valverde, che però la caccia… Huertas intende allontanarsi da Felipe, non resistendo più a stargli ...

31° GRANDPRIX ADVERTISING STRATEGIES Lunedi' 21 MAGGIO : visualizza articoli simili Close Cronaca PIETRANTUONO: NESSUNA TECNOPARCO IN VAL D'AGRI UNA FAKENEWS DEL M5S 4 ore ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di venerdì 18 e lunedì 21 maggio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 18 e lunedì 21 maggio 2018: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) rivela a Ridge (Thorsten Kaye) di essere estremamente in ansia per Liam (Scott Clifton), per via del suo forte disaccordo con il padre. Maya (Karla Mosley), piuttosto gelosa del legame che si è stabilito tra Nicole (Reign Edwards) e la piccola Lizzy, chiede a Rick (Jacob Young) di trasferire sua sorella e Zende (Rome Flynn) a Parigi. Bill ...

Teatro SHAKESPEARE PER 2 con Elia Tedesco e Stefano Abburà al Teatro Gioiello di Torino - lunedì 21 maggio 2018 : Informazioni e acquisto biglietti: Biglietterie Torino Spettacoli Teatro ERBA - Torino, c. Moncalieri 241 - tel 011/6615447; T.Gioiello - Torino, v.Colombo 31 - tel. 011/5805768 Teatro ALFIERI - ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : tutti gli italiani in campo lunedì 14 maggio. Orari e programma delle partite. Come vederle in tv : Quarto giorno di gare domani per gli Internazionali d’Italia di Tennis in corso a Roma: dopo la pioggia di oggi, che ha causato pesanti ritardi al programma, domani si spera nel bel tempo. Sul Centrale giocheranno entrambi gli azzurri impegnati in singolare: Fabio Fognini aprirà il programma alle ore 12.00 affrontando l’austriaco Dominic Thiem, mentre non prima delle 19.30 Matteo Berrettini se la vedrà col tedesco Alexander Zverev, ...

Il Segreto anticipazioni - puntate settimana da lunedì 21 a sabato 26 maggio 2018 : Siamo arrivati alle anticipazioni settimanali sulle puntate della soap di Aurora Guerra Il Segreto. Da lunedì 21 a sabato 26 maggio 2018 vedremo Adela e Gracia che per contrastare il volere di Aquilino gli mostreranno una delega fatta a loro da Hernando. Entrambe le donne sono autorizzate alla gestione della tenuta de Los Manantiales, in assenza del Dos Casas. Nel frattempo Saul si sente in colpa per ciò che è accaduto alla matrona, in seguito ...

Lunedì 28 maggio riapre la Sapienza : Nel programma, che si svolgerà dal 28 maggio al 3 giugno, ci saranno convegni, iniziative e spettacoli, una mostra e la regata Pisa-Pavia. Anteprima con due conferenze: il 19 del prefetto Francesco ...

Ascolti Tv | Lunedì 14 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 25.8% - Taken 3 al 10%. In seconda serata L’Intervista 17.7% - Che Fuori Tempo che Fa 14.7% : Il Capitano - Camilla Diana Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 6.174.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Taken 3 – L’Ora della Verità ha raccolto davanti al video 2.174.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Kingsman – Secret service ha interessato 1.401.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni ha intrattenuto 1.429.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti ...

