Luigi Favoloso | Io e Nina non abbiamo più parlato dopo il Gf Io la amo

Grande Fratello 15 - scoppia la pace tra Aida Nizar e Luigi Favoloso : Il loro legame di amore e odio ha smosso parecchie dinamiche all'interno della casa del Grande Fratello e acceso liti che hanno portato a conseguenze piuttosto serie per il reality show di canale 5. Due personaggi che hanno dato filo da torcere all'edizione numero 15 del GF, sono Luigi Favoloso e Aida Nizar. L'uno squalificato per comportamenti e frasi sessiste manifestate per protesta (ed indirizzate a Selvaggia Lucarelli), l'altra per ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso dalla D'Urso e intanto suo padre insulta Selvaggia Lucarelli così : Altro che scuse. Luigi Favoloso va da Barbara D'Urso a Domenica Live per chiedere perdono se al Grande Fratello ha offeso le donne e intanto suo padre, Michele Favoloso, su Instagram lancia una maglietta celebrativa proprio della vergognosa "Selvaggia suca" esibita nella casa dall'ex di Nina Moric contro Selvaggia Lucarelli.-- Un gesto che lo ha portato alla squalifica ma che gli ha portato ulteriore pubblicità (negativa, ma non importa) e che ...

Grande Fratello 15 - Mariana Falace : "Luigi Mario Favoloso ha provato a baciarmi e non ci sono stata" : Mariana Falace, ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello, ha partecipato al dibattito riguardante il reality show di Canale 5 che si è svolto durante la puntata odierna di Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso.La 24enne modella proveniente da Castellammare di Stabia ha esordito, affermando che Luigi Mario Favoloso, il compagno di Nina Moric presente anche lui in studio, ha provato a baciarla:prosegui la ...

Grande Fratello 15 - Luigi Mario Favoloso a Domenica Live : "Nina Moric? Situazione complicata ma io sono innamorato" : Luigi Mario Favoloso, ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello e compagno di Nina Moric, con cui ha avuto un confronto all'interno della Casa durante la puntata della sua squalifica, è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, programma in onda su Canale 5.L'imprenditore e modello napoletano, fidanzato con la showgirl e modella croata da quattro anni, ha fornito un ...

Luigi Favoloso rivela i retroscena con Nina Moric al GF 15 : Luigi Favoloso è ospite di Domenica Live ed ha modo di parlare dei tanti fattacci accaduti al GF 15. Soprattutto riguardo alla sua storia d’amore con Nina Moric, entrata nella Casa per un confronto con il napoletano. L’Italia si è scatenata in un applauso senza fine nel sentire una frase in particolare della modella: “I purosangue non gareggiano con i pony”. Per Luigi Favoloso tuttavia il significato è diverso da quello ...

Domenica Live - Luigi Favoloso : “Ho chiesto scusa alle donne - chiedo scusa anche a Barbara D’Urso” : “Chi chiede scusa ha tutto il diritto di tornare in televisione”. La premessa di Barbara d’Urso prima di accogliere in studio Luigi Favoloso, cacciato dalla casa del grande fratello per una maglietta con una scritta sessista, che ha avuto il suo ultimo “strascico” televisivo proprio ieri sera, con la t-shirt indossata da Selvaggia Lucarelli durante la finale di Ballando con le stelle. Barbara D’urso ha chiesto ...