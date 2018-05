Luigi Di Maio dopo l' incontro al Quirinale con il Capo dello Stato | Abbiamo fatto

Enrico Mentana : 'Luigi Di Maio ci prova ancora - come gli spasimanti che ci provano fino alla fine' : ' Luigi Di Maio non è fuori partita. Perché i 5 stelle sono come quegli spasimanti che ci provano fino alla fine della serata. Loro ci provano'. Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ospite a Tagadà ...

M5s - Luigi Di Maio : 'Noi al governo senza cedere ai poteri forti' : Se il M5s andrà al governo sarà "senza cedere a nessun potere forte. Questo deve pur valere qualcosa". Lo afferma il leader pentastellato Luigi Di Maio a Silvi Marina. E sulle reazioni a un governo ...

Governo - la voce terrificante sul ministero per Luigi Di Maio : avrà la delega al Lavoro : Nella squadra dei ministri del prossimo Governo Lega-M5s ci sarà spazio anche per Luigi Di Maio , che con Matteo Salvini si è detto disponibile a un incarico che abbia anche una forte connotazione ...

Governo - vertice segreto di due ore tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'C'è il premier - noi ministri' : Matteo Salvini e Luigi Di Maio potrebbero far parte del prossimo Governo sostenuto da Lega e M5s. Dopo il faccia a faccia di oggi a Roma tra i due leader, entrambi si sono dichiarati 'disponibili' a ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - faccia a faccia di due ore in gran segreto : ombre nere sull'accordo? : Un altro lunghissimo colloquio tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini , di cui dà conto l' Agi . Un incontro non previsto e avvenuto in gran segreto che si è concluso intorno alle 13: al centro il nodo ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per due ore : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati in mattinata. Il capo politico del Movimento 5 stelle e il segretario della Lega hanno avuto un faccia a faccia di circa due ore, dalle 11 fino alle 13. Oggi è la giornata decisiva per il nuovo governo e soprattutto per sciogliere il nodo del premier, l'ultimo ostacolo alla formazione del governo giallo-verde. I nomi in campo sono quelli dei professori di area cinque stelle Giuseppe Conte ...

Luigi Bisignani : 'Nasce il partito di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio. Così Beppe Grillo e Alessandro Di Battista...' : Fu proprio Luigi Bisignani , anni fa, ad ipotizzare il governo Lega-M5s . In pochi lo prendevano sul serio ma, oggi, la storia gli sta dando ragione . E oggi, l'uomo che sussurra ai potenti, ancora ...

Matteo Salvini avvisa Luigi Di Maio : “salta tutto” : “Abbiamo già fatto un lavoro che non è mai stato fatto nella storia della Repubblica italiana, ossia definire un programma

Luigi Di Maio imbeccato da Davide Casaleggio chiede ancora di fare il premier. E Matteo Salvini : 'Qui salta tutto' : In un sabato apparentemente tranquillo e interlocutorio, durante il quale sono continuate le trattative sul nome del premier, è andato in scena il durissimo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio .

Luigi Di Maio conferma : “sarò io il premier” : Luigi Di Maio e Matteo Salvini andranno a riferire lunedì dal Presidente Sergio Mattarella. Matteo Salvini sembra arreso all’idea di

Luigi Di Maio e la 'trappola perfetta' che ha frantumato il centrodestra Video : 4 I 'tempi supplementari' concessi dal presidente della Repubblica scadranno entro le prossime 48 ore. Il 21 maggio Luigi Di Maio e Matteo Salvini saliranno al Colle per presentare a Sergio Mattarella la stesura definitiva del 'contratto di governo' e per comunicare il nome del premier. La carta in tal caso è ancora coperta: stando ai diretti interessati non sara' nessuno dei due, anche se il popolo pentastellato non ha mai smesso ...

Luigi Di Maio fino all'ultimo respiro per la premiership : Alla stretta finale, l'ultimo assalto alla baionetta partirà dalla trincea dalla quale si è sparato il primo colpo. Nelle prossime ore Luigi Di Maio e Matteo Salvini torneranno a vedersi. E il capo politico 5 stelle riproporrà al futuro alleato lo stesso tema degli ultimi dieci giorni: "Abbiamo il doppio dei voti, non ha senso che non sia io a guidare il governo". Mettendo sul piatto una generosa contropartita di ministeri e ...

Diplomati magistrali - Luigi Di Maio : “Una tragedia - risolveremo in Parlamento” : Le dichiarazioni a favore dei docenti Diplomati magistrali ante 2002, esclusi dalle Graduatorie ad esaurimento a causa di un’ingiusta sentenza del CdS, sono state registrate proprio in queste ore dal network “Netweek”. Di Maio si rende disponibile per una concreta definizione delle aule e nelle commissioni parlamentari. Luigi DI Maio sulla questione Diplomati magistrali: “Una […] L'articolo Diplomati magistrali, ...

Luigi Di Maio : 'Nel governo moltissimi grillini'. L'Italia piomba nel terrore : L'ombra nera dei grillini si allunga sulL'Italia. Già, perché Luigi Di Maio ha affermato che 'Nel governo ci saranno tante persone del Movimento 5 Stelle. Persone che devono sapere mettere testa e ...