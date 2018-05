Lucifer 3×25 | bonus di due ore con episodio scottante

ilnotiziangolo

(Di lunedì 21 maggio 2018)3×25 trama e promo – Esultano i fan di Tom Ellis, che il prossimo 28 maggio 2018 potranno assistere ad uninedito della loro serie tv preferita. La FOX americana trasmetterà infatti una puntatadella durata di due ore, già trasmessa nei giorni scorsi in alcuni Paesi e ribattezzata3×25. Il titolo è “Boo Normal/Once Upon a Time”: in realtà si tratta di un extra rispetto alla narrazione, con una trama particolare.3×25, la trama dell’ed il resto del team saranno ancora alle prese con alcune indagini, riguardo all’omicidio di uno psichiatra dell’infanzia. Fin qua nulla di diverso, se non fosse che il protagonista si ritroverà a vivere in un mondo parallelo in cui non ha mai incontrato Chloe. Sembra inoltre che sia dotato del libero arbitrio e che tutto potrebbe cambiare per ...