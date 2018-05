LUCIA ORLANDO E FILIPPO CONTRI SI SONO LASCIATI Video | Si devono prendere vie

Filippo Contri lascia LUCIA ORLANDO al GF 15 - “Va così” (VIDEO) : Filippo Contri ha lasciato Lucia Orlando, la commessa romana del GF 15 che ha rubato il suo sguardo fin dai primi giorni di reality. Il Superbono però ha notato che le cose fra loro non ingranano e crede che la ragazza stia cercando delle conferme su qualcosa di cui non è consapevole. Ha notato infatti che lo guarda con difficoltà ed ha deciso di renderla libera, sicuro che così potrà stare meglio. Filippo Contri lascia Lucia Orlando, ma niente ...

Grande Fratello - LUCIA ORLANDO chiude con Filippo : love story falsa? : Lucia Orlando e Filippo Contri: scoppia la coppia del GF 15 Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati. La prima coppia della quindicesima edizione del Grande Fratello ha deciso di chiudere la storia di nascosto dagli altri concorrenti, dopo un confronto avvenuto a bordo piscina. In realtà, sono stati migliaia a vederci lungo: la storia tra Lucia Orlando e Filippo Contri non ha convinto ed è stata vista come una strategia per salvarsi al ...

Grande Fratello 2018 - LUCIA ORLANDO e Filippo Contri : amore finito (video) : Dopo giorni di tensione e pianti, Filippo, consigliato dall'amica Veronica, cerca un confronto con Lucia per parlare della loro storia: “a me quello che dispiace è vederti combattuta e mi sento responsabile” esordisce il ragazzo che si è reso conto più volte che la compagna non è a più suo agio con lui.prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri: amore finito (video) pubblicato su Gossipblog.it 21 maggio 2018 17:26.

LUCIA ORLANDO e Filippo Contri stanno insieme per strategia? Parla un ex concorrente del GF 15 : Lucia Orlando e Filippo Contri fingono al Grande Fratello 15? L’opinione di un ex concorrente della Casa A Non succederà più, programma condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, è stato intervistato oggi un ex concorrente del GF 15. Si tratta nello specifico Valerio Logrieco, uno dei tre super boni scelti quest’anno […] L'articolo Lucia Orlando e Filippo Contri stanno insieme per strategia? Parla un ex concorrente del ...

LUCIA Orlando/ Tra il flirt con Filippo e l'antipatia per Mariana (Grande Fratello 2018) : Lucia Orlando sembra aver preso nuovamente le distanze da Filippo Contro all'interno della casa del Grande Fratello 15. La commessa romana ha legato con pochi inquilini.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:48:00 GMT)

“Un’altra!”. Grande Fratello - questa è LUCIA ORLANDO al naturale. Ma nella vita vera… Trasformazione! : Le ragazze della Casa si truccano, è normale, ma non tutti i giorni. A vederle durante la diretta sono impeccabili, vestite eleganti, con i tacchi alti, i capelli fatti e il trucco perfetto. Ma durante la settimana sono più le volte che le vediamo al naturale le concorrenti donne di questo Grande Fratello 15 che con il make up. Abbigliamento casual o sportivo (molte fanno palestra ogni mattina), capelli raccolti e soprattutto senza un ...

Grande Fratello - crisi tra LUCIA ORLANDO e Filippo Contri : 'Siamo troppo differenti' : Per quanto qui dentro viviamo una realtà diversa dal mondo…se tu provi una sensazione positiva per Filippo non puoi pensare che fuori sia diverso. Non riesco a capire come, nel 2018, si possa ...

Filippo Contri/ L'allontanamento di LUCIA ORLANDO (Grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello 15, Filippo Contri sta affrontando un un nuovo distacco da Lucia Orlando. La prima love story del reality è già giunta al capolinea?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:55:00 GMT)

LUCIA Orlando/ In crisi dopo l'eliminazione di Baye Dame (Grande Fratello 2018) : Lucia Orlando, concorrente del Grande Fratello 15, è andata in crisi dopo l'eliminazione dell'amico Baye Dame. Anche la relazione con Filippo Contri risente del suo stato d'animo.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:15:00 GMT)

Grande Fratello : ennesima lite tra Filippo Contri e LUCIA Orlando : Filippo Contri e Lucia Orlando litigano ancora al Grande Fratello: la coppia discute ma poi fa pace La storia tra Filippo Contri e Lucia Orlando, nata al Grande Fratello, continua ad attraversare numerosi alti e bassi all’interno della Casa. A forti momenti di passione, infatti, i due alternano anche molte discussioni e sContri nati a […] L'articolo Grande Fratello: ennesima lite tra Filippo Contri e Lucia Orlando proviene da Gossip ...

LUCIA Orlando/ Una settimana sottotono e il flirt con Filippo Contri (Grande Fratello 2018) : Lucia Orlando, Grande Fratello 2018: la concorrente è sempre più coinvolta da Filippo Contri, ma l'ultima settimana l'ha vista poco attiva.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 10:25:00 GMT)

Filippo Contri/ Sarà eliminato? La storia con LUCIA ORLANDO è solo strategia? (Grande Fratello 2018) : Filippo Contri, stasera potrebbe essere eliminato. Crescono di bubbi sulla storia d'amore con Lucia Orlando, è solo una tattica per evitare di lasciare la Casa? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:00:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ LUCIA ORLANDO e Filippo Contri in crisi - Lucia Bramieri e Baye Dame contro Mariana : Grande Fratello 2018, news dalla Casa: è già crisi tra Lucia Orlando e Filippo Contri? Intanto Lucia Bramieri e Baye Dame criticano Mariana(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 07:09:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 2018/ Anticipazioni : LUCIA ORLANDO in lacrime - tra Filippo e insicurezze : GRANDE FRATELLO 2018: la crisi di Lucia Orlando per il suo fisico, le lacrime di Patrizia Bonetti per il non rapporto con il padre e la tortilla della pace di Aida Nizar. Lucia Orlando ha già fatto trasparire le sue insicurezze e incertezze nella Casa del GRANDE FRATELLO. Sono bastati solo due giorni per far scoppiare la passione con Filippo Contri: baci, abbracci, sguardi complici tra i due sin da subito. Lucia però ha avuto più di un ...